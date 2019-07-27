中國泳將孫楊又被排擠 這回換巴西選手給難堪

（中央社光洲27日綜合外電報導）正在南韓光州舉行的世界游泳錦標賽，中國泳將孫楊先前兩度在頒獎台被澳洲與英國選手排擠後，昨天則是在泳池畔向巴西選手致意時吃了閉門羹，場面相當尷尬。

韓聯社報導，孫楊出人意外參加男子800公尺自由式接力預賽。

25日的800公尺男子自由式孫楊獲得第6名後，他已結束本屆世錦賽的所有個人項目。此前他獲得男子200與400公尺自由式的金牌。

中國隊是以預賽第5名晉級昨天傍晚的男子800公尺自由式接力決賽，預賽結束後孫楊伸手向當時坐在泳池畔的巴西泳將洛卡（Joao De Lucca）致意，不過洛卡瞪著他瞧一會兒沒握手就起身走人。

本屆世錦賽孫楊獲得男子400及200公尺自由式金牌，不過前兩次在頒獎台上，澳洲泳將何頓（Mack Horton）和英國選手史考特（Duncan Scott）先後拒絕與他同台合影。

另外路透社報導，孫楊說，他不應該受到對手這樣的「羞辱和中傷」，並堅稱他去年並沒有違反任何禁藥檢測的規定，更說他的立場符合其他運動員利益。

根據法新社，一份流出的國際游泳總會（FINA）藥檢報告稱，去年在藥檢人員登門採集血液檢體後，孫楊用槌子將檢體瓶砸碎，這讓今年參加南韓光州世界錦標賽的一些選手不滿。

國際泳總澄清，孫楊這次之所以能夠參賽，是因為那次藥檢時，藥檢員未配戴適當證件，或循正常程序進行藥檢，但這結果讓世界反禁藥組織（WADA）向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。

此外，世界反禁藥組織（WADA）已向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，預定9月舉行聽證，一旦孫楊被裁定違反禁藥規定，恐面臨終生禁賽。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1080727