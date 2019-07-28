澳洲泳將向孫揚抗議後 自家隊友尷尬爆藥檢未過

（中央社墨爾本28日綜合外電報導）澳洲游泳隊在隊員向涉及禁藥爭議的中國泳將孫楊抗議後，傳出女隊員傑克藥檢未過，但隊方今天堅稱處理她違禁的案件時遵守規定，駁斥對這個「尷尬」結果不夠公開透明的說法。

法新社報導，20歲的傑克（Shayna Jack）是400公尺自由式接力賽隊員，協助澳洲泳隊（Swimming Australia）在去年的大英國協運動會刷新世界紀錄，但因上個月底未能通過賽外藥檢而遭到禁賽。

她在南韓舉辦的世界游泳錦標賽開幕前幾天，以「個人因素為由」返國，但藥檢未過的消息昨天遭新聞報導披露，傑克在圖片分享網站Instagram發文否認有任何違法行為。

這是跟世錦賽相關的第一個陽性藥檢結果，對澳洲堪稱災難，因為澳洲奧運金牌選手何頓（Mack Horton）日前才在光州世錦賽向涉及禁藥爭議的中國對手孫楊抗議。據稱孫楊去年接受藥檢後砸碎血液樣本瓶子。

澳洲泳隊在新聞曝光後發布聲明承認，澳洲反禁藥管理局（ASADA）曾告訴他們，傑克6月26日的藥檢結果呈陽性反應。但聲明也指出，泳隊得對相關細節保密，「直到澳洲反禁藥管理局，或運動員公布不利的測試結果的細節為止」。

前反禁藥管理局局長殷格斯（Richard Ings）昨晚在推文中質疑這個說法，並稱傑克對沒參與世錦賽的解釋是「謊言」。他說：「如果澳洲泳隊的意思是說，他們經澳洲反禁藥管理局批准的反禁藥政策，禁止他們宣布傑克臨時禁賽，那他們就錯了。」

他今天早上又說：「如果澳洲泳隊及澳洲反禁藥管理局有不能宣布臨時禁賽的政策，那他們應該趕快更改。全球大型運動項目都會宣布臨時禁賽，你不能把遭禁賽的運動員藏起來，事情總是會曝光的。世界反禁藥組織（WADA）准許公開透明的作法。」

澳洲泳隊執行長羅素（Leigh Russell）表示，這個藥檢結果「非常令人失望和尷尬」，但堅稱相關規定「非常非常清楚」，因此他們阻止傑克提早說出來。她今天在墨爾本告訴記者：「我承認這是令人沮喪的情況，但我也相信傑克有權享有公平的程序。」

羅素表示：「她告訴我們，她準備好這週宣布不利的結果，她說她想要等到她的隊友完成比賽。」她說，她還未獲允許提供更多藥檢結果的細節，並承認澳洲泳隊受到如此束縛不太合適。她說：「這使國家運動組織變得非常難以透明。」

羅素表示，泳隊昨天才被告知傑克的測試結果，並堅稱何頓就算先知道隊友有禁藥爭議還是會採取相同立場。「我認為何頓已經對自己真的深信的事情表明立場，我認為其實我們的立場相同，我們絕對不希望禁藥在我們的運動中出現。」（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1080728