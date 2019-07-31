謝淑薇姐妹都挺進次輪 華盛頓網賽傳捷報

台灣網球好手謝淑薇美東時間30日在華盛頓舉行的花旗盃公開賽中，以6比4、6比3，輕鬆擊敗對手佛莉普金絲，晉級次輪，讓備戰月底美國網球公開賽的謝淑薇有好的開始。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年7月31日

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）台灣網球好手謝淑薇今天在華盛頓舉行的花旗盃公開賽中，以6比4、6比3，輕鬆擊敗對手佛莉普金絲，挺進次輪，讓備戰月底美國網球公開賽的謝淑薇有好的開始。

不讓姐姐謝淑薇專美於前，原名謝淑映的謝語倢今天稍早與中國搭檔尤曉迪聯手，以2比6、6比2、10比8首輪逆轉對手布林克娃（Anna Blinkova）與辛妮亞柯娃（Katerina Siniakova）組合，同樣順利晉級次輪。

甫在英國溫布頓網球公開賽拿下個人第3座女子雙打冠軍的謝淑薇，今年名列花旗盃公開賽（Citi Open）女子單打第4種子。

謝淑薇第一仗面對的是來自比利時的選手佛莉普金絲（Kirsten Flipkens），她以6比4、6比3直落二，輕鬆擊敗對手，旗開得勝。

賽前才抵達華府的謝淑薇會後接受訪問時表示，今天表現比預期好，畢竟前兩天剛抵達時頭還很暈，但希望能多適應環境與氣候，之後能持續有好表現。

問她如何備戰月底於紐約展開的美網，謝淑薇笑說，「美國圈一直打得不太好」，所以沒有壓力，就盡量打，這樣比較輕鬆一點，「反正每次來都打得不好」。

談到過去幾年的打拚，謝淑薇認為自己很有天賦，但資源匱乏，因此即使想好好打拚單打，但仍會持續雙打賽事，畢竟雙打贏得的獎金對她幫助很大。

謝淑薇不諱言，選手狀況起起伏伏，要面臨許多問題與挑戰。她在受傷後重回球場依然奮力拚搏，能得到回報覺得自己很幸運，希望能繼續努力，在美網能有好表現。

至於現在，謝淑薇說，女子網壇人人有機會，年輕小將也都有出色表現，她只期望自己不要受傷，能持續鍛鍊，保持最佳狀態，然後「希望有個比賽打得很不錯，其他比賽維持水準，這對我現在是比較重要的。」（編輯：馮昭）1080731