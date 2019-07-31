大谷翔平單場3安猛打賞 天使6比1趕走老虎

（中央社加州安那罕30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天主場迎戰底特律老虎，大谷翔平擔綱天使第3棒指定打擊，單場4打數擊出3支安打的猛打賞表現，帶領球隊終場以6比1力克老虎。

大谷翔平首局相中老虎先發投手維哈根（Drew VerHagen）一顆92英里的速球，敲出中外野方向的一壘安打。

3局下，大谷先是敲出三壘方向一壘安打，接著盜上二壘成功站上得點圈。5局下他擊出個人單場第3支安打，送回壘上隊友，也為天使打回本場比賽的第3分。

天使第7棒打者蔡斯（Matt Thaiss）2局下轟出兩分彈，為球隊首開紀錄。天使打線共敲12支安打，先發投手坎寧（Griffin Canning）更繳出優質投球內容，主投6局只被敲4支安打沒有掉分，送出7次三振和1次保送，笑納本季第4場勝投。

老虎打線遭到天使投手壓制，僅靠著第7棒打者雷耶斯（Victor Reyes）在7局上與第8棒打者羅傑斯（Jake Rogers）的串聯安打，送回全隊唯一的1分。

老虎先發投手維哈根今天主投4.2局挨10安，掉了4分有3分是自責分，苦吞本季第2敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐崇哲）1080731