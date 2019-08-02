富邦勇士積極爭取 盼林志傑重返台灣籃壇

（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣男籃看板球星「野獸」林志傑今年在中國男子職業籃球（CBA）浙江廣廈退休後，動向備受關注，富邦勇士總教練許晉哲坦言，球團正努力爭取中，若有好消息會和大家分享。

林志傑今晚參加2019 Jordan Brand Invitational籃球訓練營，受訪時被問到下一步會落腳在台灣還是CBA，他說目前雖然還沒確定，不過加入國內球隊仍是選項之一。

今晚同樣受邀出席參加活動的富邦總教練許晉哲，則大方承認的確有和「大房東」曾文鼎、林志傑與楊敬敏等CBA旅外球星接觸，並直言球團開出的價碼的確很難和CBA球隊匹配，不過他們會盡力去爭取。

許晉哲並透露，林志傑希望能夠兼顧打球與照顧家人，想得也比較多一點，因此雙方仍未簽約，若真有好消息會盡快和大家分享。

富邦勇士在5月底已向東南亞職業籃球聯賽（ABL）遞交加盟申請，不過目前球隊仍有部分主力合約還沒敲定，許晉哲表示，新球季陣容仍充滿變數，不過他也提到，富邦領隊蔡承儒相信，台灣不是不能弄職業運動的，若有旅外球星加入一定會更好，也希望大家一起把環境做起來。（編輯：張芷瑄）1080802