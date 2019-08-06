LPGA大賽封后 日微笑灰姑娘：笑容是秘訣

20歲日本「微笑灰姑娘」澀野日向子，4日在英國公開賽奪冠，成為第2位在LPGA大賽封后的日本女將。（圖取自twitter.com/LPGA）

（中央社東京6日綜合外電報導）日本睽違42年再度出現女子高爾夫球選手在LPGA大賽奪冠的「微笑灰姑娘」澀野日向子，今天在返回日本舉行的記者會說，笑容或許是她的力量的秘訣。

首次打進LPGA年度5大賽的20歲日本「微笑灰姑娘」澀野日向子，4日在英國公開賽以4輪總計低於標準桿18桿的270桿奪冠，成為第2位在大賽封后的日本女將。上一位贏得LPGA大賽的日本選手是1977年的樋口久子。

在奪得這場大賽冠軍後，澀野的世界排名從本來的46名，一口氣上升到第14名。

日本放送協會（NHK）報導，澀野今天返回日本，下午抵達羽田機場舉行記者會，吸引不少日本媒體前去採訪。

澀野在記者會開頭致詞時說，說真的，因為自己很緊張，雖然不知道該說些什麼，但真的很開心。

談到自己是日本睽違42年再度奪得LPGA大賽冠軍的女子高爾夫選手，澀野說，雖然還沒真正感覺得自己做了很了不起的事，但應該慢慢地會有感才是。

對於奪冠瞬間，她說，因為太驚訝了，可說是「流不出眼淚般的吃驚」；感覺想哭把手遮住臉頰時，眼淚也流不出來。

談到被暱稱為「微笑灰姑娘」，澀野說，說她是灰姑娘雖然有點過頭，但在比賽過程中很多國外的觀眾都為她加油，很開心被這樣暱稱。

她說，高爾夫球就是讓在場觀眾看的比賽，要讓觀眾能樂在觀看比賽，她比較注意的是如果自己都打得不開心，也就無法讓觀眾看得開心。

澀野說，笑容是全球共通語言，保持笑容努力去做的話，就能得到好的成績。

談到小學生時代曾打過壘球，澀野說，壘球投手最重要的任務就是在投出四壞球保送等狀況時，自己必須有所調整，「那時的經驗一直受益至今」。

至於未來目標，澀野說，今年目標是希望能成為獎金一億日圓的選手，未來也希望能成為「賞金女王」；自己會為成為小朋友們的目標而努力。

澀野說，海外大賽結果對進軍奧運很重要，希望有機會能順利在2020年東京奧運中出賽。

被問到如何在比賽中集中精神，澀野說，自己到最後一天的最後一組賽事時，還是可以展現笑容，這或許就是她的力量的秘訣。

回顧過去一年，澀野說，得到像自己也不清楚般的好成績，在心情上也好、技術上也好，都比自己過去成長不少。

澀野1998年11月15日出生於岡山縣岡山市，在3姊妹中排名第2；父母都是運動員，父親是鐵餅選手、母親是標槍選手。

澀野小學時曾參加地區性的壘球隊擔任投手，2011年上了國中也曾加入軟式棒球隊，但從國二開始專注在高爾夫球上。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080806