亞洲U23男排賽 中華直落三勝中國進4強

（中央社記者龍柏安台北9日電）中華U23男子排球代表隊今天在亞洲U23男子排球錦標賽8強複賽，以26比24、25比19、25比20，直落三擊敗中國隊，也是連續3屆U23男排賽都晉級4強。

晉級4強隊伍包括中華隊、巴基斯坦、日本與印度隊。

2019亞洲U23男子排球錦標賽在緬甸舉行，中華隊前2屆都拿下銅牌，擊敗中國後，順利晉級4強，保有挑戰隊史最佳參賽成績機會。

這次U23男排賽，中華隊與巴基斯坦、巴林與卡達分在C組，中華隊在小組賽以分組第2晉級8強複賽，接下來再依序痛擊澳洲、斯里蘭卡與中國，取得寶貴的4強門票。

中華隊面對中國，首局和對手一路糾纏，雙方鏖戰到24比24平手，中華隊先靠強力扣殺取得超前，並握有1個局點，接下來中國隊發生失誤，讓中華隊先以26比24拿下。

先馳得點的中華隊彷彿吃下定心丸，第2局開賽就取得8比4領先，接下來中國隊攻守失序，讓中華隊掌握節奏，持續拉開差距，再以25比19拿下，取得「聽牌」優勢。

第3局中華隊開賽就強力猛攻，早早以7比1取得領先，比賽尾盤中國雖逐漸追回失土，但中華隊沉著應戰，最後以25比20解決對手。（編輯：李明宗）1080809