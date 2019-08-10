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尼克斯演出完封勝飆9K 桃猿擊退獅奪3連勝

最新更新：2019/08/10 21:37

（中央社記者楊啟芳台北10日綜合報導）中華職棒今天在花蓮棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一獅，桃猿先發投手尼克斯僅用100球演出完封勝，飆出9次三振，加上陳俊秀單場雙響砲，以10比0擊退獅隊，奪3連勝。

比賽剛開始桃猿就展開攻勢，陳晨威敲安打後盜上二壘，林立再補上安打，先馳得點；4局上陳俊秀、廖健富安打後，林承飛也敲出二壘安打，帶有2分打點，取得3比0領先。

獅隊先發投手潘威倫今天第8度挑戰兩聯盟合併最多的生涯141勝，不過，投5局被敲8支安打，投1次保送、4次三振，失3分，吞下敗投。接替投球的洪心騏第6局被林承飛敲陽春全壘打，第8局則被陳俊秀轟陽春砲，桃猿再進帳2分。

9局上，桃猿攻下大局，包括陳俊秀的3分砲與郭嚴文的陽春砲等在內共得5分，終場桃猿以10比0擊退獅隊，拿下3連勝。由於另一地的富邦悍將輸球，桃猿目前獨居下半季第一，領先悍將1場勝差。

桃猿先發投手尼克斯僅用100球演出完封勝，這是他本季第2場完封，中職生涯首場無四死完封勝，9局投球中僅被敲6支安打，沒有投出任何保送，飆出9次三振，拿下本季第11勝，暫居聯盟勝投王，也獲選為單場MVP。

獅隊第3棒林安可今天剛升上一軍就先發初亮相，擔任右外野手，他是今年季中選秀獅隊第1指名，不過，4打數沒有敲出安打，吞下2次三振。（編輯：戴光育）1080810

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