辛辛那提大師賽 謝淑薇女雙名列頭號種子

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）台灣網球一姐謝淑薇本週在辛辛那提大師賽單雙打並進，雙打與捷克搭擋史翠可娃合體，名列頭號種子，而雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴2015年曾在此站奪冠，將拚聯手第2冠。

謝淑薇上週羅傑斯盃單、雙打同時出擊，但單打意外在首輪止步，雙打因史翠可娃（Barbora Strycova）休兵，改與比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）搭擋，但最終在8強遭淘汰。

謝淑薇本週轉戰在美國俄亥俄州舉行、總獎金294萬美元（約新台幣9299萬元）辛辛那提大師賽，單打首輪將對戰中國女將王薔，過去6度交手，各拿3勝，平分秋色，有機會在第3輪強碰日本女將大坂直美。

除了單打外，謝淑薇將再度與史翠可娃攜手雙打，兩人這次高居頭號種子，位於上半籤表，首輪輪空，次輪將出戰羅馬尼亞選手奧拉魯（Raluca Olaru）與中國女將楊釗煊、愛沙尼亞選手孔塔薇特（Anett Kontaveit）與希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）之間的勝方。

詹詠然與詹皓晴這次則被分在下半籤表，首輪將迎戰美國組合瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）與范德維奇（CoCo Vandeweghe），過去兩組人馬曾對決一次，由美國組合勝出。

謝淑薇過去在2013年曾與中國彭帥合力在辛辛那提大師賽在封后（Martina Hingis），2017年曾改與羅馬尼亞選手尼庫勒斯古（Monica Niculescu）攜手挑戰金盃，卻在決賽輸給詹詠然與瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）。

不過，這次謝淑薇與詹家姊妹得等到女雙決賽才有機會碰頭。

詹詠然除了在2017年辛辛那提大師賽女雙登頂外，也曾在2015年與詹皓晴奪冠，這次將要挑戰姊妹倆在此賽事聯手的第2冠。（編輯：屈享平）1080812