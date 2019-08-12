更多編輯台推薦新聞：
影片／小威羅傑斯盃女單決賽傷退 19歲安德里斯庫封后
運動

影片／小威羅傑斯盃女單決賽傷退 19歲安德里斯庫封后

圖輯／懸日台北連3天登場 民眾聚集忠孝東西路搶拍
生活

圖輯／懸日台北連3天登場 民眾聚集忠孝東西路搶拍

王星皓香港泳賽奪金 台灣首位達東奧A標選手
運動

王星皓香港泳賽奪金 台灣首位達東奧A標選手

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

辛辛那提大師賽 謝淑薇女雙名列頭號種子

最新更新：2019/08/12 11:29

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）台灣網球一姐謝淑薇本週在辛辛那提大師賽單雙打並進，雙打與捷克搭擋史翠可娃合體，名列頭號種子，而雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴2015年曾在此站奪冠，將拚聯手第2冠。

謝淑薇上週羅傑斯盃單、雙打同時出擊，但單打意外在首輪止步，雙打因史翠可娃（Barbora Strycova）休兵，改與比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）搭擋，但最終在8強遭淘汰。

謝淑薇本週轉戰在美國俄亥俄州舉行、總獎金294萬美元（約新台幣9299萬元）辛辛那提大師賽，單打首輪將對戰中國女將王薔，過去6度交手，各拿3勝，平分秋色，有機會在第3輪強碰日本女將大坂直美。

除了單打外，謝淑薇將再度與史翠可娃攜手雙打，兩人這次高居頭號種子，位於上半籤表，首輪輪空，次輪將出戰羅馬尼亞選手奧拉魯（Raluca Olaru）與中國女將楊釗煊、愛沙尼亞選手孔塔薇特（Anett Kontaveit）與希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）之間的勝方。

詹詠然與詹皓晴這次則被分在下半籤表，首輪將迎戰美國組合瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）與范德維奇（CoCo Vandeweghe），過去兩組人馬曾對決一次，由美國組合勝出。

謝淑薇過去在2013年曾與中國彭帥合力在辛辛那提大師賽在封后（Martina Hingis），2017年曾改與羅馬尼亞選手尼庫勒斯古（Monica Niculescu）攜手挑戰金盃，卻在決賽輸給詹詠然與瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）。

不過，這次謝淑薇與詹家姊妹得等到女雙決賽才有機會碰頭。

詹詠然除了在2017年辛辛那提大師賽女雙登頂外，也曾在2015年與詹皓晴奪冠，這次將要挑戰姊妹倆在此賽事聯手的第2冠。（編輯：屈享平）1080812

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報