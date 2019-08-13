U19世界盃陳靖瑜好投 中華女壘勝荷蘭晉級

（中央社記者謝靜雯台北13日電）2019年U19女壘世界盃，中華女壘隊今天與荷蘭隊交手，投打發揮，先發投手陳靖瑜投出5局無安打比賽、有效壓制對手打線，中華隊全場敲12安，9比0、5局拿勝，晉級8強超級循環賽。

2019年U19女壘世界盃美國時間10日起在加州爾灣舉行，中華隊分組預賽與加拿大、荷蘭、紐西蘭同在D組，昨天比賽中華隊一日兩戰，先以7比6擊敗紐西蘭，接著以0比7不敵加拿大，今天與荷蘭隊比賽十分關鍵。

中華隊今天比賽由陳靖瑜擔任先發投手，總計用65球投5局沒被敲出安打，僅讓對手靠著保送上壘，投出3次三振、無失分，有效壓制對手打線，是球隊搶勝功臣之一。

中華隊今天打線發揮，開賽就有攻勢，首局靠著張嘉芸安打開啟攻勢，再靠著暴投推進到二壘，姜婷恩安打、陳安心二壘打送回第1分，林佳萱再補上安打添分，中華隊取得2比0領先。

中華隊2局再起攻勢，靠著吳羽昕、張嘉芸接連安打、對方投手暴投，攻占得點圈，陳安心適時安打，一棒送回2分，再靠著暴投跑回團隊第5分。

中華隊3、4局各拿2分，順利拿下比賽勝利，今天團隊總計敲出12支安打，陳安心單場3打數敲出2支安打，貢獻4分打點，打擊表現最突出。

中華隊預賽戰績2勝1敗，以分組第2名晉級8強超級循環賽，同組加拿大3戰全勝，以分組第一名晉級，另外6支晉級隊伍為日本、波多黎各、美國、澳洲、中國和墨西哥。（編輯：張雅淨）1080813