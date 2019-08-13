辛辛那提網賽首輪出局 莫瑞不打美網單打賽事

（中央社辛辛那提13日綜合外電報導）前世界球王、英國網球名將莫瑞（Andy Murray）今天在辛辛那提大師賽，他術後復出的首場單打，於首輪出局，他也因此宣布，不會打大滿貫美網的單打賽事。

3座大滿貫冠軍得主莫瑞，在開刀治療臀傷之後，暌違7個月的第一場單打賽事，以兩個4比6不敵法國好手賈斯克（Richard Gasquet），於辛辛那提大師賽首輪出局。

賽後莫瑞確認說：「我將不會參加美國公開賽單打賽事，這是我和我的團隊共同做出的決定，我不會拿（單打）的外卡。」

莫瑞表示，在今年最後一場大滿貫等級的比賽美國公開賽中，他計畫要參加男子雙打、混合雙打的比賽。

32歲的莫瑞1月接受手術治療困擾他已久的臀部傷勢，他坦承還有許多地方要加強，才能回到他的最佳狀態，在他持續復健的同時，那將限制他在單打比賽中的表現。

即便在兩個月前回到賽場參加雙打賽事，莫瑞曾表示，他不確定已經做好充分準備，應付大滿貫單打賽事的強度。

美國公開賽主辦單位曾試著瞭解莫瑞是否有興趣以外卡資格參加單打賽事，莫瑞對此表示：「我實在不知道經過今天的比賽後，我的身體會感覺如何。」

他說：「我想要在做出決定前，試著先打幾場比賽。」

「我想再看看情況，跟我的團隊討論，但即便我被允許能花上一週到10天的時間考慮，我還是無法確定自己會不會參加比賽。」（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080813