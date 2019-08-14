陳偉殷2局挨3轟失6分 馬林魚不敵道奇

（中央社記者楊啟芳台北14日綜合報導）洛杉磯道奇今天對邁阿密馬林魚的比賽，馬林魚隊來自台灣的投手陳偉殷在第6局登板，總計2局被敲6支安打，其中有3支是全壘打，失分多達6分，終場馬林魚1比15不敵道奇。

馬林魚先發投手山本喬丹（Jordan Yamamoto）主投5局，被敲出4支安打，包含第4局被席格（Corey Seager）敲2分砲，以及下一棒史密斯（Will Smith）也轟陽春砲，投2次保送、2次三振，失4分。

前5局馬林魚僅在4局下，靠著安德森（Brian Anderson）敲1打點二壘安打得1分。陳偉殷在6局上、球隊1比4落後時登板投球，一開始就被敲二壘安打，1出局後再被史密斯轟出2分砲，接著連用左外野飛球及三振解決這局。

第7局陳偉殷續投，連被敲2支二壘安打掉1分後，又被特納（Justin Turner）轟2分砲，再被下一棒貝林格（Cody Bellinger）敲陽春砲，之後才連拿3個出局數。陳偉殷退場後，馬林魚後續投手也沒能止住失分，終場就以1比15敗給道奇。

總計陳偉殷中繼投2局，被敲6支安打，包含3發全壘打、3支二壘安打，皆為長打，沒有投出保送，投2次三振，失6分；之前陳偉殷連4場無失分後，今天大量失分，防禦率也狂升至7.06。（編輯：屈享平）1080814