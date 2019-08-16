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潘武雄放手一搏打好球 開轟助獅隊中止2連敗

最新更新：2019/08/16 22:16
中職富邦悍將隊與統一獅隊16日交手，獅隊潘武雄單場2安3打點，4局開轟、8局二壘打送回超前分，率隊以4比3拿勝，獅隊中止近期2連敗。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年8月16日
中職富邦悍將隊與統一獅隊16日交手，獅隊潘武雄單場2安3打點，4局開轟、8局二壘打送回超前分，率隊以4比3拿勝，獅隊中止近期2連敗。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年8月16日

（中央社記者謝靜雯新北16日電）中職富邦悍將隊與統一獅隊交手，獅隊展現韌性比賽後半追分，潘武雄單場2安3打點，4局開轟、8局二壘打送回超前分，率隊以4比3拿勝、中止近期2連敗，潘武雄直言：「放手一搏打好球」。

悍將隊今天首局就有攻勢，張正偉二壘打、林益全安打送回第1分，3局張正偉再敲安打，胡金龍安打延續攻勢，林益全二壘打，一棒送回2分；林益全今天敲出2支安打，球隊3分打點都是靠他打回，賽後中職生涯打點數累積達896分，再4分打點，就可以達成生涯900打點、為中職史上第4人。

獅隊今天3局靠著保送、江亮緯安打、林祐樂高飛犧牲打拿下第1分，4局潘武雄開轟，為個人本季第8轟，今天兩隊7局打完，獅隊2比3落後，8局獅隊再起攻勢，2人出局後林靖凱、林安可接連安打，潘武雄二壘打，一棒送回2分、翻轉戰局。

林靖凱8月維持不錯打擊手感，今天8局敲出安打，目前8月份連11場出賽都敲安，林安可今天也有安打表現，目前一軍5場出賽，近4場都敲出安打。

潘武雄獲頒單場最有價值球員（MVP），潘武雄表示，8局關鍵打席對上悍將隊後援投手陳鴻文，之前幾次交手打得不好，常常追打壞球、破壞了自己的攻擊策略，「今天就想辦法放手一搏打好球」。

獅隊下半季戰績不理想，目前為止下半季27場比賽打完，戰績9勝18敗，潘武雄表示，球隊戰績不好時，更不會強求個人表現，他也提到目前陣中前兩棒年輕打者林靖凱、林安可表現不錯，身為前輩，上場更要盡力做給年輕人看，場上不分學長、學弟，「大家是一個團隊、要做到互補」。（編輯：方沛清）1080816

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