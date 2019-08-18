辛辛那提網賽 高芬將與梅迪維夫爭冠

（中央社辛辛那提17日綜合外電報導）比利時網球好手高芬今天在辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）直落兩盤擊敗法國的賈斯克，接下來將與在另一場4強賽爆冷拍落球王喬科維奇的俄羅斯選手梅迪維夫爭冠。

第16種子高芬（David Goffin）以6比3、6比4淘汰賈斯克（Richard Gasquet），生涯第13度挺進ATP巡迴賽決賽，卻是首度闖進ATP世界巡迴賽1000大師賽的決賽。

高芬賽後表示：「真是太開心了。過去幾年來我在這裡表現都很棒…對我來說，現在這一刻太甜美了。」

高芬表示，他8強賽對手西岡良仁因食物中毒退賽，讓他賺到一天的休息，「我因此能精神飽滿、體能百分百地面對賈斯克」。

另一場4強賽中，世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天意外以6比3、3比6、3比6敗給大會第9種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

上屆冠軍喬帥和梅迪維夫今天4強碰頭前，在辛辛那提都未曾丟過一盤。

如今梅迪維夫技高一籌，繼11日在蒙特婁羅傑斯盃決賽敗給西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）後，個人8天內第2度晉級大師賽男單決賽。（譯者：蔡佳敏）1080818