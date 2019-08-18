陽岱鋼睽違12天先發敲1安 王柏融吞3K

效力於日本職棒讀賣巨人隊的陽岱鋼睽違12天再度先發，擔任開路先鋒、右外野手，第3局敲出右半邊安打，總計5打數敲1支安打，沒有吞下三振，目前打擊率2成91。（圖取自twitter.com/TokyoGiants）

（中央社記者楊啟芳台北18日綜合報導）日本職棒今天阪神虎對讀賣巨人的比賽，陽岱鋼睽違12天再度先發，5打數敲1支安打，巨人以6比3橫掃阪神；火腿隊的王柏融則是5打數沒有安打，吞下3次三振。

4局下，巨人展開攻勢，岡本和真、阿部慎之助安打後，增田大輝敲出三壘安打，帶有2分打點，山口俊再補上1打點二壘安打；5局下，岡本和真轟出陽春全壘打，再添1分；7局下，葛瑞羅（Alex Guerrero）敲2打點二壘安打。

阪神則是在6局上一、三壘有人時，糸原健斗敲出安打，帶有1分打點；7局上，鳥谷敬、木浪聖也、福留孝介接連安打，攻下2分。不過，終場巨人還是以6比3獲勝，系列戰橫掃阪神，奪下4連勝。

陽岱鋼今天睽違12天重返先發，擔任開路先鋒、右外野手，第3局敲出右半邊安打，總計5打數敲1支安打，沒有吞下三振，目前打擊率2成91。

樂天金鷲對日本火腿的比賽，王柏融先發打第6棒，擔任指定打擊。1局下，火腿的近藤健介就敲出2打點三壘安打，渡邊諒再擊出高飛犧牲打，但下一棒王柏融遭三振。

2局下，橫尾俊建獲保送後，中島卓也、西川遙輝都敲出安打，再攻下1分。雖然前6局火腿以4比2取得領先，不過7局上樂天的淺村榮斗轟出追平2分砲，雙方鏖戰至延長賽。

終場火腿與樂天以4比4握手言和，總計王柏融5打數沒有敲出安打，吞下3次三振，目前打擊率2成78。（編輯：戴光育）1080818