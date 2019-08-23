國際技能競賽喀山開幕 全球好手同場競技[影]

（中央社記者張雅婷喀山23日電）第45屆國際技能競賽昨天晚間在喀山體育館盛大開幕，全世界63個國家、超過1300名選手參與，開幕典禮上首度大會師，各國代表隊紛紛舉著會旗走入體育館，台灣代表團身穿深藍色套裝，昂首闊步走上舞台。

除了精彩演出，令人驚喜的是，世界首位機器人公民蘇菲亞也現身開幕式，和一手打造她的大衛．漢森一同站台，成為一大亮點。

國際技能競賽被譽為技能屆奧斯卡，本屆主辦方俄羅斯相當重視。俄羅斯總理德米特里．梅德韋傑夫出席開幕式時提到，能主辦這種專業級國際技能賽事，俄羅斯深感驕傲。

國際技能組織會長賽門巴特利，則是回顧了首屆賽事由西班牙舉辦，如今來到俄羅斯，是史上第一次。

國際技能競賽1950年由西班牙發起舉辦，目的在於藉由競賽及研討會等活動，增進各國青年技術人員相互觀摩與切磋，並加強國際間職業訓練和職業教育的經驗交流，促進各國職業訓練與職業教育發展。

目前國際技能組織（World Skills International，簡稱WSI）會員國，共有超過80個國家和地區，每2年舉辦一次國際技能競賽（World Skills Competition），由各會員國分別申請主辦，至今已舉辦44屆。

我國從1970年開始參加，是第14個加入的會員國，自從1971年開始，每一屆都會派選手參加，表現備受會員國重視。1993年，我國也曾主辦第32屆國際技能競賽，地點在台北。

今年台灣代表團由參賽選手、裁判長、訓練老師和翻譯等人組成，多達240人，是歷年來人數最多、規模最大的一次。

考量選手體能和時差調適等狀況，本屆也首次以包機的方式直飛俄羅斯喀山，相較於一般旅客轉機，省去了不少轉機和候機時間，就是要讓選手保持最佳狀態。1080823

第45屆國際技能競賽22日晚間在喀山體育館盛大開幕，全世界63個國家、超過1300名選手參與。中央社記者張雅婷攝 108年8月23日

第45屆國際技能競賽22日晚間在喀山體育館舉行開幕典禮，各國代表隊紛紛舉著會旗走入體育館，台灣代表團身穿深藍色套裝，昂首闊步走上舞台。中央社記者張雅婷攝 108年8月23日

第45屆國際技能競賽22日晚間在喀山體育館盛大開幕，世界首位機器人公民蘇菲亞（右）也現身開幕式，和一手打造她的大衛．漢森（左）一同站台，成為典禮一大亮點。中央社記者張雅婷攝 108年8月23日

第45屆國際技能競賽22日晚間在喀山體育館盛大開幕，俄羅斯總理德米特里．梅德韋傑夫出席開幕式時提到，能主辦這種專業級國際技能賽事，俄羅斯深感驕傲。中央社記者張雅婷攝 108年8月23日

第45屆國際技能競賽22日晚間在喀山體育館盛大開幕，國際技能組織會長賽門巴特利，出席致詞時回顧首屆賽事由西班牙舉辦，如今來到俄羅斯，是史上第一次。中央社記者張雅婷攝 108年8月23日

第45屆國際技能競賽22日晚間在俄羅斯盛大舉行開幕典禮，全世界63個國家、超過1300名選手參與，台灣代表團身穿深藍色套裝，走上舞台。中央社記者張雅婷攝 108年8月23日

2019第45屆國際技能競賽在俄羅斯喀山體育館展開，台灣代表團選手23日上午投入各項目賽事，力拚佳績。中央社記者張雅婷攝 108年8月23日

第45屆國際技能競賽22日晚間在俄羅斯喀山體育館盛大開幕，23日起賽程陸續展開，勞動部長許銘春（前右）也親臨現場了解台灣選手參賽情形。中央社記者張雅婷攝 108年8月23日

第45屆國際技能競賽22日晚間在俄羅斯喀山體育館開幕，23日起賽程陸續展開，台灣代表團青少年組美髮選手廖芊柔（左）專注投入賽事，力拚佳績。中央社記者張雅婷攝 108年8月23日