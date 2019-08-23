洪心騏本季首勝終於入袋 對決打者更有氣勢

中華職棒統一獅隊投手洪心騏22日在延長賽後援拿下本季首勝，他23日受訪表示，當下一步都不想讓，順利解決打者後也感到很亢奮。中央社記者楊啟芳攝 108年8月23日

（中央社記者楊啟芳台北23日電）統一獅投手洪心騏昨天在延長賽後援1局無失分，拿下本季首勝，他今天表示，二軍教頭高志綱曾建議他投球要更有氣勢，當下一步都不想讓，順利解決打者後也感到很亢奮。

獅隊和Lamigo桃猿昨天鏖戰至延長賽，11局上洪心騏登板投球，連送出2次三振後，被陳俊秀敲二壘安打，再投出保送，不過最後送出三振，沒有失分，洪心騏也振臂大喊，下個半局獅隊新秀林安可敲出再見安打，洪心騏拿下本季首勝。

洪心騏今天表示，「因為當下已經延長賽了，想要把局數丟完，並把球隊好的氣勢延續下去，也很想要贏。」在二軍時總教練高志綱曾對他說過，投球時要更有氣勢，主宰投手丘，因此洪心騏說：「想壓制打者的心態更強烈，一步都不想讓，所以解決打者後也比較亢奮一點。」

洪心騏在二軍主要擔任先發，不過在一軍是以長中繼為主，洪心騏表示，當中繼感覺不會差太多，對於本季首勝，他則說：「因為之前受傷，想要更專注在每個打者身上，勝投不是自己能決定的事情，只要照著感覺投每顆球就好。」

洪心騏7月時一度下二軍，8月10日才回一軍，他表示，在二軍時並沒有做太大調整，而是跟二軍投手教練林岳平討論、溝通。洪心騏說：「教練希望我能更穩定，發揮氣勢，並更注意一些投球小細節。」目前洪心騏在一軍出賽6場含1場先發，防禦率5.65。（編輯：謝雅竹）1080823