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捷克桌球公開賽一局未失 林昀儒廖振珽闖進決賽

最新更新：2019/08/23 23:05

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）台灣「桌球神童」林昀儒今天在捷克桌球公開賽單日連搶2勝後，再回男雙4強賽戰場依舊神勇，與搭檔廖振珽以3比0橫掃匈牙利組合，晉級決賽，且兩人首輪至今一局未失。

林昀儒今天先是與搭檔廖振珽在男雙8強賽，以3比0擊敗法國組合，闖進4強；隨後林昀儒又在男單16強賽，扳倒葡萄牙好手福瑞塔斯（Marcos Freitas），晉級8強；接著再與廖振珽合體，拚男雙決賽門票。

林昀儒與廖振珽今天男雙4強賽迎戰匈牙利組合艾克塞奇（Nandor Ecseki）與史祖迪（Adam Szudi），前2局未給對手太多機會，分別以11比7、11比8拿下，率先取得聽牌優勢。

林昀儒與廖振珽第3局在3比6落後情況下，頂住壓力，以11比9逆轉勝，闖進決賽，且首輪至今皆一局未失，明天將與南韓組合趙大成（Cho Daeseong）、李相秀（Lee Sangsu）爭冠。

台灣女雙組合陳思羽與鄭先知今天在女雙4強賽出戰中國組合顧玉婷、木子，首局未能把握6比2領先優勢，連失9分，以6比11讓出；隨後2局又未能守住，以7比11、7比11吞敗，本屆以銅牌作收。（編輯：戴光育）1080823

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