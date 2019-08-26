雅典奧運雙金15週年 展望東京奧運再寫佳績

（中央社記者龍柏安高雄26日電）15年前，中華跆拳道代表隊在雅典奧運單日摘下雙金，今天國訓中心舉辦奧運一日雙金15週年茶會，並找來當年金牌團隊來傳承經驗，期盼明年東京奧運可以複製成功經驗取得佳績。

2004年雅典奧運台灣靠著跆拳道女將陳詩欣，在15年前的今天率先踢下隊史首金，終結長達72年的奧運零金障礙，隨後「戰神」朱木炎再添1金，單屆奧運包攬雙金，至今仍是難以超越的隊史記錄。

國訓中心今天找來當年金牌團隊，分享當年的成功經驗，並由奧運金牌得主陳詩欣與朱木炎贈上象徵奧運奪牌專屬榮銜的桂冠給台灣體壇的重點奪金選手，希望他們可以延續前人的榮耀，開創屬於自己的歷史。

國訓中心執行長李文彬在致詞時強調，距離東京奧運倒數只剩333天，他們會盡最大的努力，把教練及選手照顧好，讓大家可以無後顧之憂，專心備戰、衝刺奧運。

15年前雅典奧運雙金的光榮時刻，「鞍馬王子」李智凱當年只有8歲，才剛開始接觸體操，對於奧運是什麼完全搞不清楚狀況，指導教練林育信笑說，李智凱大概是到了10歲左右才明白奧運是4年一度體壇的最高殿堂。

林育信透露，當時他拿著報紙，向李智凱解釋奧運的重要及來由，甚至還教愛徒如何畫奧運五環會徽。

他搞笑地說，「洗腦當然要趁早，不然他怎麼會一直練體操練到現在。」（編輯：戴光育）1080826