李智凱唐嘉鴻攜手拚全能 盼成隊進奧運

（中央社記者龍柏安高雄26日電）今年10月在德國斯圖加特舉行的世界體操錦標賽，「鞍馬王子」李智凱與同門師兄弟唐嘉鴻將攜手拚全能，希望能夠創造隊史記錄，帶著4席滿額門票一起進軍東京奧運。

國家運動訓練中心今天舉辦雅典一日雙金15週年茶會，除邀請雅典奧運金牌得主陳詩欣與「戰神」朱木炎到場傳承，也找來明年東京奧運重點奪金選手與會，體操名將李智凱、唐嘉鴻雙雙都在獲邀參加的名單中。

李智凱早從今年初開始，重心就轉往全能；唐嘉鴻也不約而同，在本週的世界體操錦標賽國手選拔賽中下場參加全能，接著並在9月9日前往法國巴黎參加挑戰賽，也將參加全能試水溫。

去年雅加達—巨港亞運，唐嘉鴻拿下單槓金牌、地板銀牌，為何轉練全能？他則淡淡地表示，「主要是希望透過全能可以幫助成隊（男子團體賽）拉分數，畢竟先有團隊，才有個人。」

過去台灣體操參加奧運，都是參加個人項目，從沒有以團體方式參加過奧運，李智凱及唐嘉鴻都希望可以創造隊史記錄，帶著更多人一起去東京，而只要今年世錦賽中華男子體操成隊排名搶進前9，就有機會取得滿額4席奧運入場券。

李智凱的指導教練林育信則透露，目前李智凱的全能已有一定水準，而在拿手的鞍馬也有持續強化，目前成套的難度分數已從6.5分提高至6.7分，全新的鞍馬套路預計將在巴黎挑戰賽曝光。

林育信強調，過去李智凱的鞍馬動作很流暢，所有動作一氣呵成，現在新的套路中會加入一個高難度動作，因此動作上會有個明顯頓點，「這會給觀眾要結束的錯覺，後來才會發現其實是要掀起另一波高潮。」（編輯：戴光育）1080826