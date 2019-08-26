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挑戰世錦賽2連霸 陳念琴盼打爆中國對手

最新更新：2019/08/26 20:01
擁有阿美族與布農族血統的陳念琴是台灣拳擊界的女子好手，也是2020年東京奧運的奪金熱門人選。（中央社檔案照片）
擁有阿美族與布農族血統的陳念琴是台灣拳擊界的女子好手，也是2020年東京奧運的奪金熱門人選。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安高雄26日電）目前世界排名第1的台灣女拳手陳念琴，今年10月將以衛冕者身分前往中國參加世界拳擊錦標賽，她不擔心對手會有地主優勢，她酷酷地說，「打爆她們就好了。」

國家運動訓練中心今天舉辦雅典一日雙金15週年茶會，除邀請雅典奧運金牌得主陳詩欣與「戰神」朱木炎到場傳承，也找來明年東京奧運重點奪金選手與會，拳擊好手陳念琴也獲邀參加。

擁有阿美族與布農族血統的陳念琴，是台灣拳擊界的女子好手，也是明年東京奧運的奪金熱門人選，去年她在世錦賽女子69公斤量級，擊敗中國名將谷紅奪冠。

今年拳擊世錦賽無關奧運資格，陳念琴坦言，她參賽就當成一個自我檢驗與情蒐對手的機會，臨場有做不好的地方，回來再檢討修正。

不過，頂著世界排名第1的光環，陳念琴自然也是對手情蒐的對象。對此，她笑著說，「有實力才會被情蒐。」

今年世錦賽主要假想敵之一，就是中國名將谷紅。陳念琴坦言，對手雖已32歲，但打法老到，且身高達189公分，高度也是對手一大優勢，而兩人過去3次過招，她僅在去年世錦賽冠軍賽擊敗對手。

對手難纏，加上又有地主優勢。對此，陳念琴率性地說，「打爆對手就好了。」

她透露，有一句話她很欣賞，即「如果你超越人家一點，人家會嫉妒你；如果你超越對手很多，人家會羨慕你。」因此她拿這句話鼓勵自己，希望自己可以成為對手羨慕的那個人。（編輯：戴光育）1080826

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