NBA湖人 證實簽下前明星中鋒霍華德

美國職籃NBA洛杉磯湖人總經理佩林卡在聲明中證實，已與球星霍華德（圖）簽下合約；這是霍華德第2次進到湖人，他於2012-13球季，在湖人打了76場比賽。（圖取自twitter.com/lakers）

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）在聲明中證實，今天與8次入選明星賽的NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）簽下合約。

根據球隊政策，湖人與霍華德的合約條件並未公布。而為了簽下霍華德，湖人裁掉前鋒霍爾曼（Aric Holman），他是畢業於密西西比州立大學的菜鳥，7月才剛與湖人簽約。

體育電視頻道ESPN率先於23日報導，霍華德放棄保障合約中，剩餘560萬美元（約新台幣1.77億元）薪資裡的260萬美元（約新台幣8229萬元），以確保曼菲斯灰熊願意買斷他的合約。他之所以這麼做，是想與湖人簽約。湖人因為柯森斯（DeMarcus Cousins）今年夏天在拉斯維加斯的訓練中，發生左膝十字韌帶撕裂的悲劇，所以尋求能補上柯森斯遺留中鋒位置的人選。

ESPN今天的追蹤報導表示，霍華德將簽下所謂「夏日合約」（summer contract），即非保障合約，他只能於10月21日起，在每次登錄在上場名單時，獲得1萬4490美元（約新台45.86萬元）報酬。根據ESPN報導，這份合約預料將包括一項規定，那就是如果霍華德在例行賽前受傷而被裁掉，湖人只需支付6000美元（約新台幣18.9萬元）。

霍華德12月將滿34歲，這是他第2次進到湖人，他於2012-13球季，在湖人打了76場比賽，平均每場比賽可有17.1分、和聯盟最多的12.4籃板。

曾8次獲選參加明星賽的霍華德，15年生涯打了1044場比賽，平均可有17.4分、12.6籃板。

上季在華盛頓巫師，霍華德打了9場比賽，平均可獲12.8分、9.2籃板，但因為背部手術，球季提前在11月結束。如今他已準備好加入5年內的第5隊。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080827