澳男籃隊NBA球星助陣 盼終結世界盃獎牌荒

（中央社雪梨28日綜合外電報導）澳洲隊延攬許多在美國職籃NBA發光發熱的球星征戰世界盃男籃賽，上週在熱身賽爆冷擊敗美國隊後，現在有信心終於能殺出重圍，一舉在世界盃拿下隊史首面獎牌。

澳洲隊曾在亞洲盃籃球賽與大英國協運動會（Commonwealth Games）奪金，但在前11屆世界盃頂多打到8強就止步，還需多加好幾把勁，才有機會脫穎而出。

然而，這一次他們是以銳不可當的氣勢前往中國征戰世界盃，因為他們上週在熱身賽，首度擊敗世界與奧運金牌隊伍美國，終結美國在國際賽連贏78場的紀錄。

教練雷曼尼斯（Andrej Lemanis）試圖為公眾期望降溫，說：「我們要做到勝不驕敗不餒。」

不過，以98比94勝出對澳洲隊來說是好兆頭，畢竟他們這次網羅了頂尖球員助陣，包括NBA猶他爵士的殷格斯（Joe Ingles）、聖安東尼奧馬刺的米爾斯（Patty Mills）和今年季後賽效力金州勇士的老將波格特（Andrew Bogut）。

澳洲隊名單還包括克里夫蘭騎士的德拉維多瓦（Matthew Dellavedova），以及鳳凰城太陽的貝恩斯（Aron Baynes）。因此就算少了費城76人的勃登（Jonah Bolden）和剛和76人簽5年1億7000萬美元（約新台幣53億4448萬元）合約的西蒙斯（Ben Simmons），球隊陣容還是很堅強。

雷曼尼斯說，這支球隊沒有人有大頭症，是支「很有深度」的隊伍。他說：「球隊有共同目標、團結一致。我們是以正確的方法、為彼此打球，我們是為了球衣正面（澳洲）而非背面的名字打球。」

他說：「我們還未在國際男籃賽事奪牌過，因此這絕對是我們必須達成的任務。」

美國教頭波波維奇（Gregg Popovich）率領的年輕球隊在墨爾本敗北後，也開始提防來勢洶洶的澳洲隊。他說：「他們有好幾年都差一點奪牌，且求勝若渴。我認為他們是熱門隊伍之一，無庸置疑。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1080828