高夫成美網32強最年輕女將 將與大坂直美爭晉級

（中央社紐約29日綜合外電報導）15歲的美國新星高夫（Coco Gauff）今天闖進美國網球公開賽女單32強，將迎戰尋求衛冕的日本球星大坂直美，備受矚目。

今年溫網女單冠軍得主哈勒普（Simona Halep），今天敗給世界排名116名的美國選手湯生（Taylor Townsend），連續3年在美網提前打包。

高夫在溫網打進第4輪後敗給羅馬尼亞好手哈勒普，結束驚奇之旅。高夫今天以6比2、4比6、6比4擊敗匈牙利的巴波斯（Timea Babos），是繼1996年俄羅斯女將庫妮可娃（Anna Kournikova）之後，在美網打進最後32強最年輕的球員。

全場歡呼聲此起彼落，高夫說：「這真是太不可思議了，我很高興能過關。」

高夫說：「我對自己的拚戰表現感到自豪，我很開心最後一切的努力都是值得的。」

談到接下來將與世界排名第一的大坂直美交手，高夫表示，她現在要先專心在與17歲搭檔麥克納利（Caty McNally）的雙打賽事。

高夫說：「後天再去想單打比賽，明天我該擔心的是雙打賽。」

男單方面，澳洲的科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）因為右肩問題退賽，西班牙對手納達爾（Rafael Nadal）不費吹灰之力晉級第3輪。

納達爾下一場將出戰南韓的鄭泫，爭取16強門票。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080830