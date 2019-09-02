美國網球公開賽 詹詠然混雙晉8強

（中央社記者龍柏安台北2日電）女雙歷經3盤大戰後吞敗，台灣網球雙打好手詹詠然收拾心情，再和克羅埃西亞搭檔多迪格合拍，兩人在美國網球公開賽混雙次輪以直落二橫掃羅馬尼亞與克羅埃西亞聯軍，挺進8強。

詹詠然和多迪格（Ivan Dodig）的「台克組合」，今年接連在法國網球公開賽與溫布頓網球錦標賽包攬兩座混雙冠軍，兩人轉戰年度四大賽最後一戰美國網球公開賽，榮膺大會混雙第4種子。

「台克組合」今天遭遇羅馬尼亞女將歐拉露（Raluca Ioana Olaru）與克羅埃西亞的史庫格（Franco Skugor），兩人僅用不到1小時，就以6比1、6比1淘汰對手，也收下8強入場券。

混雙開賽首盤，「台克組合」在第2局率先破發，開局就取得3比0領先，僅讓對手在第4局保發，接下來又連下3局，先以6比1拿下。

次盤戰況相仿，「台克組合」開賽又兩度成功破發，早早取得4比0大幅領先，對手在第5局成功破蛋、拿下次盤唯一的1局後，「台克組合」又是先保再破，順利以6比1「關門」晉級8強。

「台克組合」晉級8強後，下一輪的對手是美國女將阿塔沃（Raquel Atawo）與法國馬廷（Fabrice Martin）的「美法聯軍」。

稍早詹詠然與妹妹詹皓晴的「雙詹組合」，在女雙名列大會第7種子，兩人今天在女雙次輪面對拉脫維亞名將塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova）與俄羅斯選手帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）的跨國組合。

詹家姊妹今天先勝後衰，在首盤以6比3率先開胡的優勢下，接連以0比6、3比6連丟兩盤，反倒以1比2不敵對手，提前止步32強。（編輯：管中維）1080902