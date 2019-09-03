不畏身心恐懼 登山夫妻征服太平洋屋脊

（中央社記者吳協昌、蕭惠敏台北3日電）登山夫妻楊世泰、戴翊庭一人高山症、一人懼高仍不減熱情，2016年征服太平洋屋脊步道（PCT）超過4000公里徒步旅行。戴翊庭笑說，自己從未克服懼高，但勇敢面對恐懼。

教育部體育署為鼓勵民眾規劃「108年全國登山日」系列活動，教育部長潘文忠今天在記者會宣布，將在國發會公共政策網路參與平台，廣徵民眾對登山管理的建議，號召大家一起登山健行。

楊世泰、戴翊庭擔任「108年全國登山日」活動大使，他們今天向與會者分享登山經驗。戴翊庭表示，兩人在2016年完成PCT，那是一條貫穿墨西哥邊境到加拿大邊境，總長約4,286公里、平均耗時150天才能完成的健行路線。

戴翊庭說，外國人對大自然的教育就是生活的一部分，途中他們遇到1名老師帶小朋友，甚至連孕婦挺著肚子爬山。

戴翊庭向記者透露，熱愛爬山的她其實懼高，但透過登山越來越清楚自己的能耐，更有信心征服下個危險的地形，雖然從未克服怕高，卻也誠實面對自己恐懼，是一種勇敢的表現。

夫妻共同嗜好是登山，楊世泰說，別於一般情侶，他們第二次約會就在高山露營、看星星，他表示，在登山過程中，伴侶生活緊密，很容易顯現出一個人真實的一面，因此決定彼此相伴一生。

「我為了玉山精美的登山證而開始登山，期間還罹患高山症。」楊世泰表示，登山教會他記得初衷，健行不只是運動，整個旅程的甘與苦更是自我對話的過程。

「全國登山日」為全台最大規模登山活動，體育署表示，9月起將串聯全台22縣市、地方登山社團辦理超過200場活動，9月27、28日舉辦兩場全國登山研討會，邀請各界共同商討。（編輯：吳協昌）1080903