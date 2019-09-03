亞青與亞洲大學軟網賽接連登場 陳郁勳摘6金

首屆亞洲大學軟網錦標賽3日舉行最後一天比賽，中華隊好手陳郁勳（右2）連日來在男子單雙打奪冠，連同亞青賽共摘6金。圖為陳郁勳和隊友歐子鴻（右3）、張祐菘（左1）、張祐瑄（左3）等奪牌選手合影。（中華隊提供）中央社記者陳妍君傳真 108年9月3日

（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）首屆亞洲大學軟網錦標賽1日在菲國登場，中華隊好手在男雙冠亞軍決戰以5:0大勝日本。連日來，選手陳郁勳在男子單雙打都奪冠，連同日前的亞青軟網賽，共摘下6面金牌。

「第一屆亞洲青少年軟式網球錦標賽」和「第一屆亞洲大學軟式網球錦標賽」近日在菲律賓布拉坎省（Bulacan）聖荷西德蒙特市（San Jose del Monte）登場，亞青賽於8月27日到30日舉辦，亞洲大學軟網賽接著在9月1日到3日進行。

今天是亞洲大學軟網賽最後一天賽事，中華隊在團體賽男子組奪金、女子組摘銅。

幾天的比賽中，陳郁勳在男雙搭配歐子鴻，以5:0大勝日本選手奪冠，張祐瑄、張祐菘兄弟檔斬獲銅牌；單打部分，陳郁勳、張祐菘分獲男子組冠亞軍，羅舒婷則在女子組摘銀。

中華隊在亞洲大學軟網賽共獲3金2銀2銅，亞青賽則摘下5金、7銀、9銅佳績。

亞青賽中華隊男子教練陳信亨表示，陳郁勳7月在韓國軟網公開賽男單奪冠，這個暑假已經有7金入袋。

中華隊總教練唐國峰告訴中央社記者，陳郁勳、歐子鴻、張祐菘、張祐瑄這4名選手經過亞青賽4天賽事，已經相當疲憊，還能在今天的團體賽勝出，非常不容易。教練團認為，選手這次表現可圈可點。

他指出，陳郁勳比賽時讓對手疲於奔命，而且體能調節相當好，沒有消耗太多體力，才能在7天的比賽中保持良好成績。

唐國峰說，這次亞青和亞洲大學軟網賽有75名選手同時集訓，仰賴龐大的教練團投入，中華隊也請來體能訓練師，協助選手提升體能。選手能取得佳績，教練團功不可沒。

另一方面，為了幫中華隊加油打氣，連日來，多名台商從馬尼拉到布拉坎省，帶披薩、蛋糕、珍珠奶茶給選手加油，看到選手的好表現，也與有榮焉。（編輯：王永志）1080903