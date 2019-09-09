中國男籃創世界盃最差戰績 姚明：我負責

（中央社台北9日電）中國男子籃球隊昨天創下世界盃男籃賽史上最差戰績，取得明年東京奧運參賽門票希望渺茫，引發輿論強烈批評。當被問及誰該承擔責任，中國籃協主席姚明丟下一個字：「我！」

綜合陸媒報導，中國男籃8日在世界盃排位賽再以73比86敗給奈及利亞，確定拿不到東京奧運參賽門票，必須參加明年的資格賽，爭取最後4張門票，但輿論多認為機會渺茫，中國男籃連續9屆闖進奧運的紀錄恐將中斷。

中國是今年世界盃男籃賽主辦國，占盡天時地利人和，而且分組籤運極佳，抽到A組與委內瑞拉、波蘭、象牙海岸同組，本被視為穩進前16強。不料，中國僅對象牙海岸取得一勝，遭到淘汰。

落入17至32名的排位賽後，中國在6日僅以77比73險勝南韓，昨天對決奈及利亞又敗北，經比得失分，奧運門票被土耳其拿走，創下參賽世界盃男籃史上最差戰績。電視轉播顯示，中國一路落後，姚明坐在教練席難過得眼眶泛紅。

姚明賽後接受訪問時表示，他辜負了球迷們的期待，這次世界盃本來期待很大，但是沒能達到預期的成績，他應該承擔所有的責任。

對於輿論指責教練團調度差，姚明說，教練團盡了所有的努力，球隊有很多問題，這些問題不是教練團能簡單解決的。

最後面對記者追問：如果一定要有人對失利擔責的話，那會是誰？姚明丟下一個字：「我！」隨後轉身離去。

看到姚明轉身的落寞身影，大陸球迷多表不捨，認為姚明接任籃協主席後，已盡力改革，但仍難扭轉僵化體制。

2000至2008年，姚明領軍的中國男籃曾創下世界第8名的最佳戰績。但自從他在2008年離隊後，進入球星易建聯領軍時代，中國男籃戰績風光不再，在2012年、2016年奧運共吞下10敗，未拿到一場勝利，還在2013年亞錦賽首度敗給台灣。（編輯：楊昇儒）1080909