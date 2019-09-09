美網決賽太刺激 納達爾奪冠後感動落淚

（中央社紐約8日綜合外電報導）西班牙好手納達爾今天歡慶在美國網球公開賽決賽高潮迭起的5盤大戰擊敗俄羅斯對手梅迪維夫，拿下生涯第19座大滿貫賽冠軍，賽後形容這是他18年職業生涯數一數二感動的一夜。

33歲左撇子猛將納達爾（Rafael Nadal）在紐約硬地球場驚險奪得生涯第4座美網冠軍。他今天浪擲兩盤領先優勢，被逼入第5盤決勝，終場7比5、6比3、5比7、4比6、6比4擒伏大會第5種子梅迪維夫（Daniil Medvedev），全場打了4小時50分鐘。

在這場史詩級勝利後，艾許球場（Arthur Ashe Stadium）播出他歷來奪得大滿貫賽冠軍的致敬影片時，納達爾內心百感交集，忍不住雙手掩面落淚。

納達爾告訴在激烈決勝盤多次高喊他名字的歡呼群眾：「這是我網球生涯中數一數二感動的一夜，有那支影片還有你們所有人。」

他說：「世界上沒有比這裡更有活力的球場了。」

梅迪維夫則表示：「首先我要恭喜拉法（納達爾名），19座大滿貫賽冠軍是令人難以置信的驚人成就。總之你為網球付出的一切，實在是很不可思議，感謝你也再度恭喜你。」

梅迪維夫與美網粉絲經歷一段愛恨交織的關係，他先前在第3輪比中指，引發觀眾大喝倒采，後來以自嘲回應。

不過這名23歲選手打決賽時又重新贏得觀眾的心，他力拚成為自阿根廷名將戴波特羅（Juan Martin del Potro）2009年贏得美網以來最年輕的大滿貫賽冠軍。

梅迪維夫說：「因為你們的活力讓我進入決賽，我是說，因為我在網球世界最大球場出賽，所以今晚的一切會長存我心。」

他說：「因為你們想看更長的網賽，激勵我繼續拚下去，因為你們，我才會死命奮戰。」

梅迪維夫表示：「真是令人激動。你們有理由噓我，但我也能改，因為我是人，也可能犯錯。我打從心底十分感謝你們。」（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1080909