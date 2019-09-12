陳菀婷披極速超跑戰袍 盼打到30幾歲

（中央社記者黃巧雯台北12日電）極速超跑企業排球聯賽新球季找來前中華女排隊長「阿非」陳菀婷加入，陳菀婷回歸球場後，亟欲證明自己，除了目標直指雙料冠軍外，也期許自己變得更沉穩，並能打到30幾歲。

陳菀婷曾擔任2017年世界大學運動會女子排球中華隊長，當時被封為最帥女排隊長，但經歷肩膀受傷開刀，去年亞運未能再披中華隊戰袍，也讓她相當失落。

陳菀婷去年6月接掌桃園市八德國中女排隊兵符，相隔一年多決定再次重返球場，確定新球季加入極速超跑，將再度證明身手。

想重回球場的念頭一直在陳菀婷腦海裡徘徊，她透露，去年企業排球聯賽時，看到極速超跑比賽，被球隊熱情所感染到，讓她重新找回對排球的熱情。

極速超跑董事長周哲男去年12月就曾與陳菀婷接觸，但陳菀婷坦言，當時不能直接放下八德國中女排隊不管，考慮近半年才做出決定，球員得知她將離隊後，都難過到哭。

「我很心疼，但必須要讓她們知道，每個人都有夢想，我還可以打球，希望能繼續打球。」儘管陳菀婷堅定告訴球員自己的選擇，但她也曾私底下為此落淚。

由於已脫離球員身分一年多，體能自然落後其他隊友，但陳菀婷自決定重返戰場後，已做好心理準備，她強調：「有做好心理準備，就不會想要逃避。」

從教練到回歸球員身分，陳菀婷表示，當教練要考慮的因素比球員更多，因此現在自己做事不像以前那麼衝動，變得更沉穩。

陳菀婷期待這次重回球場後，除了能為球隊拿下雙料冠軍外，在面對比賽得失分時，也能沉穩應對，今年28歲的她期許，未來能打到30多歲。（編輯：張雅淨）1080912