亞洲女排邀請賽 地主極速超跑中國人纖拚奪冠

（中央社記者黃巧雯台北12日電）亞洲女排邀請賽14日將在台北體育館點燃戰火，包括日本、泰國及菲律賓等勁旅都參賽，地主隊將派出極速超跑及中國人纖應戰，力拚將冠軍留在台灣。

「台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽」是台灣自2014年舉辦亞洲青年女子排球錦標賽後，時隔5年舉辦的女排國際賽事，14日至19日將在台北體育館登場，其中18日為休兵日。

今年亞洲女子排球邀請賽邀請到日本一級聯賽勁旅Denso Airybees、菲律賓聯賽冠軍隊伍Petro Gazz Angels及泰國U23班底國家隊參賽，台灣則派出地主隊極速超跑及中國人纖應戰。

極速超跑今年找來前中華女排隊長「阿非」陳菀婷助陣，隊長陳怡如在今天賽前記者會中表示，「阿非」復出令她相當亢奮、期待，兩人將繼2017年世大運後再度攜手。

陳菀婷同樣對自己重返戰場相當期待，她強調每一場比賽會盡全力，除了希望將冠軍留在台灣外，也期盼助極速超跑拿下第一名。

中國人纖女排為2018-19企業排球聯賽例行賽、挑戰賽的亞軍，這次將在中華女排隊長張瓈文以及羅儀璟等學姐的帶領下挑戰冠軍。張瓈文表示，儘管中國人纖目前陣容年輕，但仍希望與學妹們打出初生之犢不畏虎的氣勢。（編輯：張雅淨）1080912