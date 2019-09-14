桃猿7戰投手失71分 洪一中苦笑：少遇到

中職Lamigo桃猿隊近期戰績不理想，14日賽前吞下5連敗，近7場出賽投手群失分狀況嚴重，從4日到13日共打7場比賽，投手群失掉71分，總教練洪一中直言：「不僅投手，守備、打擊，還有教練團調度都有問題」。中央社記者張新偉攝 108年9月14日

（中央社記者謝靜雯新北14日電）中職Lamigo桃猿近期戰績不佳，投手群狀況多，今天賽前7場比賽失掉71分，總教練洪一中直言印象中很少遇到這種情形，點出球隊長期靠洋投撐戰績，下週先發輪值林逸翔也是選項。

Lamigo桃猿隊近期戰績不理想，今天賽前吞下5連敗，近7場出賽投手群失分狀況嚴重，無論先發洋投、牛棚投手都有狀況，從9月4日到13日共打7場比賽，投手群失掉71分，洪一中直言：「不僅投手，守備、打擊，還有教練團調度都有問題」。

洪一中表示，球隊一直以來的問題就是靠洋投撐戰績，所以特別要拚上半季，趁著投手群還沒有出現疲勞、過多傷兵、洋投狀況佳的時候多存一點勝場，一支球隊想要長期維持好的戰績並不容易。

洪一中分析，棒球比賽投手左右比賽輸贏的大部分，台灣好的投手不多，近幾年桃猿隊選秀順位多在後段，不一定有機會能選到好的投手，「很多人問我選秀要選什麼位置，我只能說選好手」。

桃猿隊近年雖然都在後段順位選秀，但也選進不少好手能補起球隊戰力，洪一中直言，有人會說我們選到好的打者，「但我的看法是，我們比較敢用人而已，最近也看到其他球隊的新秀慢慢被培養起來」。

桃猿隊近期戰績不佳，今天繼續在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，賽前練球時洪一中也集合全隊球員鼓勵，「只能說加油了」；球隊主力牛棚投手黃子鵬下二軍休息，昨天拉上蘇俊羽，但中繼登板投3球就退場，應是有傷勢，今天再下二軍，改拉上游朝惟補牛棚戰力。

另外，先發投手輪值洪聖欽13日也下到二軍，下週桃猿隊連打5場比賽，先發投手輪值如何安排，洪一中苦笑說：「先過了這週再說」，也提到林逸翔昨天中繼登板投球局數刻意拉的比較長，是測試他扛先發的可能，下週先發投手輪值，林逸翔、翁瑋均都是考量人選。（編輯：吳協昌）1080914