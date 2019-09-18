亞洲桌球錦標賽 中華男團連五屆鍍銅

（中央社記者龍柏安台北18日電）中華男子桌球代表隊，今天在印尼日惹舉辦的亞洲桌球錦標賽男團4強戰，以0比3不敵上屆亞錦賽亞軍南韓，連5屆拿下男團銅牌。

2019亞洲桌球錦標賽今天進行男團4強對決，稍早中國隊先以3比0橫掃日本，率先晉級冠軍賽，接下來中華男團也以0比3不敵南韓，接下來將由中國與南韓爭冠。

中華男團今天派出世界排名132的「山豬」廖振珽擔任第1點，硬扛世界排名27的鄭榮植，廖振珽絲毫未顯懼色，首局就先以11比7拿下，不過對手也非省油的燈，次局就已11比8還以顏色。

廖振珽和鄭榮植戰況激烈，雙方前4局打完戰成2比2平，戰線被拖到第5局決勝負。

決勝局廖振珽雖始終處於微幅落後，不過在尾盤成功將比數追成10比10平，可惜對手關鍵時刻連搶2分脫困，率先拿下第1點。

接下來接替登場的陳建安，連續3局都以9比11、些微之差，不敵世界排名14的南韓一哥張宇鎮，中華隊陷入0比2劣勢。

取得「聽牌」優勢的南韓，第3點則祭出世界排名17的名將李相秀「關門」，中華隊則派出今年拿坡里世大運國手王泰崴應戰。

背水一戰的王泰崴，最後仍以6比11、10比12、9比11不敵對手，未能將戰線延長至第4點，與日本並列銅牌做收。（編輯：屈享平）1080918