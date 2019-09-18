泛太平洋女網賽 謝淑薇謝語倢女雙進8強

（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣網球一姐謝淑薇，雖然女單提前止步，所幸與妹妹謝語倢合體的女雙順利開出紅盤，姊妹倆在日本大阪舉行的泛太平洋女網賽女雙首輪，以6比4、6比0，輕取波蘭與烏克蘭組合。

世界排名33的謝淑薇，今天在泛太平洋女網賽女單次輪，遭遇世界排名24的比利時名將梅丹斯（Elise Mertens），謝淑薇歷經3盤激戰，以3比6、6比1、2比6吞敗，無緣晉級8強。

謝淑薇女單失利，不過女雙得意，她和妹妹謝語倢的「姊妹組合」，面對波蘭羅索絲卡（Alicja Rosolska）與烏克蘭的恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）的跨國聯軍，姊妹倆連拿8局，以直落二橫掃對手晉級。

今天女雙開賽，雙方前8局各自攻破對手一次發球局，以4比4打平；關鍵第9局，謝家姊妹把握唯一的破發點，再度成功破發，也取得關鍵超前。接下來姊妹倆保住發球局，先以6比4拿下。

歷經首盤暖身，謝家姊妹次盤火力全開，兩人連續攻破對手3個發球局，一口氣連拿6局，賞給對手一顆大鴨蛋，以6比0將對手「剃光頭」。

包含首盤最後2局在內，謝家姊妹一口氣連拿8局，成了全場勝負關鍵，晉級8強後，兩人將面對大會女雙頭號種子，荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs）與德國女將葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）的組合。（編輯：屈享平）1080918