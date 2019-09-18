翁瑋均19日重返一軍先發 樂觀面對季中低潮

睽違近1個月，中華職棒Lamigo桃猿投手翁瑋均19日將再度於一軍先發，從季初獲得先發機會，到季中面臨撞牆期，翁瑋均都樂觀面對。中央社記者楊啟芳攝 108年9月18日

（中央社記者楊啟芳桃園18日電）Lamigo桃猿投手翁瑋均明天將睽違近1個月，再度於一軍先發，從季初獲得先發機會，到季中面臨撞牆期，翁瑋均樂觀面對，並在二軍透過不斷練習，與教練討論，改善問題。

翁瑋均是去年季中選秀桃猿第一指名，今年上半季就成為一軍先發輪值之一，3月31日生涯初登板就奪下勝投。不過翁瑋均到了季中開始失分偏多，面臨低潮，8月底下二軍調整，目前一軍出賽14場含12場先發，拿下3勝5敗，防禦率5.79。

目前桃猿先發輪值除了3名洋投尼克斯、李茲及多猛，還有本土投手王溢正，上週第5號先發為洪聖欽，不過僅投2.2局被敲6支安打，失7分，隔天就被降下二軍。桃猿總教練洪一中表示，這週先發輪值基本上不變，明天改由翁瑋均擔任先發，對決統一獅的潘威倫。

翁瑋均表示，是在15日接到通知要上一軍先發，之前在二軍練習時因被球打到左腿脛骨，休息了一段時間。他今天說：「身體已經恢復了，加上在二軍都有在比賽，上一軍不會覺得生疏，現在球隊狀況不太好，希望能盡量幫助球隊贏球。」

從開季狀況好，到季中面臨撞牆期，翁瑋均說：「不可能一路都是好的，一定有好有壞，才會知道經歷了什麼事，要怎麼面對。」他表示，在二軍調整方式就是「一直練」，不懂的地方也會一直問教練、學長，討論應該要怎麼做。

對於季中的撞牆期，翁瑋均指出，主要是打者對自己更熟悉，加上體力、身體控制力下滑，沒辦法隨心所欲控制球，在二軍時教練建議將球質提升，並在配球方面提升臨場反應。（編輯：張雅淨）1080918