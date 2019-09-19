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柯爾單季300K達陣 太空人連3季入袋百勝

最新更新：2019/09/19 15:54

（中央社休士頓18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天以3比2擊退德州遊騎兵，太空人先發投手柯爾飆出單季300K，率隊奪下太空人本季第100勝。這也是太空人連3季百勝到手、闖入季後賽。

柯爾（Gerrit Cole）6局上一顆89英里（143公里）變化球三振掉遊騎兵開路先鋒秋信守，個人本季第300次三振達陣，成為太空人隊史第3人，也是自1986年的史考特（Mike Scott）以來，再有太空人投手完成單季300K。

柯爾今天主投8局只掉2分，飆出10次三振，收下本季第18場勝投。本季三振數累計到302次。

法新社報導，緊追在後的隊友魏蘭德（Justin Verlander）目前送出283次三振，差17次就能加入單季300K俱樂部。

魏蘭德一旦達標，太空人將成為自名人堂球星強生（Randy Johnson）和席林（Curt Schilling）2001年效力亞利桑納響尾蛇以來，再有大聯盟球隊擁有兩名達陣300K的投手。

太空人打線今天共敲6支安打，其中包含第6棒打者古瑞爾（Yuli Gurriel）和第2棒打者阿圖維（Jose Altuve）都開轟。

太空人成為本季首支收下百勝的球隊，幾乎確定稱霸美聯西區。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉淑琴）1080919

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