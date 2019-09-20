亞洲首辦世界盃橄欖球賽 將為東京奧運暖場

（中央社東京20日綜合外電報導）首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）今天在日本東京登場，主辦單位希望將橄欖球推廣到世界各地，讓這項運動不只侷限於傳統的歐洲和一些南半球國家。

主辦單位承諾讓這項賽事成為史上數一數二開放的盛會，本屆至少5到6支隊伍具備阻擋奪冠熱門紐西蘭的實力。紐西蘭將力拚3連霸紀錄。

主辦單位希望紐西蘭當家球星巴瑞特（Beauden Barrett）、愛爾蘭的薩克斯頓（Johnny Sexton）或南非的科里西（Siya Kolisi）等人，能在日本和亞洲其他地方激發球迷的熱情。

法新社報導，本屆世界盃橄欖球賽有望場場滿座，單是假日就會有1萬5000名粉絲湧現看威爾斯隊練球，主辦這屆世界盃橄欖球賽，對明年將舉行東京奧運的日本來說，將如同暖胃的「開胃菜」。

世界橄欖球總會（World Rugby）主席包曼特（Bill Beaumont）表示這次讓日本主辦，希望日本能「強力掀起體壇變革，讓亞洲這塊世界人口最多、朝氣蓬勃的大陸在運動與社會上出現變化」。

官方宣稱自2016年以來在宣傳活動的推波助瀾下，在亞洲已激發180萬名新投入橄欖球運動的人口，其中100萬人在日本。不過還是有理由相信橄欖球在日本仍待努力，像是橄欖球隊比賽場地難覓、日本唯一超級橄欖球聯賽（Super Rugby）球隊「太陽狼」（Sunwolves）因商業和奧援等因素退出聯賽。

超級橄欖球聯賽是南半球及亞洲最大的橄欖球俱樂部錦標賽，目前由澳洲、紐西蘭、南非、阿根廷、日本5國共15支球隊參加。

不過世界橄欖球總會這次盼藉日本拓展這項運動，泰半仍將取決於東道主日本在本屆賽會成績。世界盃橄欖球賽今天舉行開幕戰，台灣時間晚間6時45分將由地主日本迎戰俄羅斯。

日本隊在世界盃橄欖球賽最令人訝異的表現，是2015年在英國布萊頓（Brighton）以34比32擊敗強隊南非，被譽為「布萊頓奇蹟」，這次沒人敢小看地主，日本也將力拚首度打進8強，從愛爾蘭和蘇格蘭等勁敵中脫穎而出。

2019年世界盃橄欖球賽為期6週，決賽將於11月2日在橫濱舉行。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1080920