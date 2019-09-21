NBA老將卡特續約老鷹 連續征戰22個球季創新猷

（中央社亞特蘭大20日綜合外電報導）現年42歲的美國職籃NBA老將球星卡特今天確定與亞特蘭大老鷹續約，同時他也締造征戰NBA長達22個球季的聯盟新紀錄。

續披老鷹戰袍的卡特（Vince Carter）在新球季首度踏進球場時，將成為NBA首位連續征戰22個球季的球員。

在NBA現役球員當中，卡特以生涯出賽1481場領先群雄，並於全聯盟紀錄中排名第5，落後居首的前波士頓塞爾蒂克中鋒派瑞許（Robert Parish）130場，比居次的前洛杉磯湖人中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）少79場。

另據聯盟統計，卡特目前的進球數及上場時間分別是9186顆與4萬5491分鐘，現役NBA球員中僅次於洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James），三分球則是投進2229個在現役球員中排名第3，僅次於金州勇士柯瑞（Stephen Curry）與密爾瓦基公鹿老將柯佛（Kyle Korver）。

1998年NBA選秀，卡特以首輪第5順位獲選後，便於多倫多暴龍展開他的NBA職籃生涯，2000年至2007年連續8度入選NBA全明星隊。

由於他生涯早期常做出高彈跳灌籃而被譽為「喬丹接班人」，卡特還在2000年雪梨奧運幫助美國隊勇奪金牌。

明年元月將滿43歲的卡特，近來球季多是打替補，2018-19年球季在老鷹出賽76場其中9場先發，場均貢獻7.4分、2.6個籃板、1.1次助攻。

過去21個球季，卡特先後效力暴龍、新澤西籃網（New Jersey Nets，布魯克林籃網前身）、奧蘭多魔術、鳳凰城太陽、達拉斯獨行俠、曼菲斯灰熊、沙加緬度國王、老鷹，平均每場得17.2分、4.4顆籃板、3.2次助攻及1個抄截。

其他在NBA征戰21個球季的球員則包括派瑞許、「短臂鷹」威利斯（Kevin Willis）、「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）和「德國司機」諾威茨基（Dirk Nowitzki）。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080921