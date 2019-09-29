二軍總冠軍賽兄弟聽牌 蔡齊哲後援1.1局飆4K

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒二軍總冠軍賽進行第2戰，中信兄弟二軍先發黃恩賜繳出6.2局僅失1分好投，加上蔡齊哲後援1.1局連飆4次三振，以3比2險勝富邦悍將二軍，拿下系列戰第2勝，順利聽牌。

二軍總冠軍賽從昨天在澄清湖棒球場開打，由富邦悍將二軍對中信兄弟二軍，採取5戰3勝制，昨天兄弟以6比1拿下首勝。今天進行第2戰，兄弟派出黃恩賜先發主投，悍將則是林煜清。

1局上悍將就展開攻勢，開路先鋒于孟馗敲安打後，張冠廷犧牲短打，王詩聰再敲安打，帶有1分打點。不過4局下兄弟的江坤宇獲保送後，陳文杰、曾頌恩接連敲安打，追平比分，之後杜家明犧牲觸擊，帶有1分打點，2比1取得領先。

悍將8局上高孝儀、王詩聰接連敲安打後，陳勤宗點出1打點滾地球，追平比數。下個半局兄弟的潘志芳遭觸身球後，利用江坤宇的觸擊和捕逸，進占三壘，許基宏再擊出高飛犧牲打，終場就以3比2險勝悍將，在二軍總冠軍賽聽牌。

兄弟先發投手黃恩賜主投6.2局，被敲4支安打，投2次保送，飆出7次三振，僅失1分，無關勝敗；勝投由第4任投手蔡齊哲拿下，後援1.1局沒有被敲出安打，4個出局數全部都是奪三振，無失分。（編輯：張雅淨）1080929