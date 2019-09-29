戴茗葦做出改變 台北青少年桌球賽男單摘金

（中央社記者龍柏安台北29日電）當比賽陷入膠著，不敢改變一直是桌球小將戴茗葦的罩門，今天他總算突破心魔，踏出改變的那一步，金牌則是他心態突破後收下最棒的紀念品。

2019年台北青少年桌球公開賽，今天在台北體育館進行最後一天賽事，戴茗葦在U18男單決賽，以4比2扳倒日本好手吉山僚一，勇奪男單金牌，這也是他今年繼男團之後，所拿下的第2金。

比賽結束後，不少小球員拿著秩序冊，要求戴茗葦簽名、合照，他也來者不拒，問他奪金最大的收穫，是否是又圈了不少粉絲，他搖頭笑說：「不是，這次比賽最大收穫，就是自己終於突破了。」

戴茗葦坦言，之前輸球，往往是因為自己不敢改變，打到關鍵時刻打法越保守，這次他勇敢執行教練的戰術，在第5局打法做出了改變，才成功拉開差距拿下金牌。

教練江鈞維指出，戴茗葦臨場戰術執行不徹底的老毛病，他罵也罵了，鼓勵也用了，但球員不敢做，「我也氣啊，可是有時候球員就是這樣子，有的人你一點就通，有的人就要花比較長的時間他才能通」。

這次戴茗葦拿下U18男單冠軍，江鈞維欣慰地表示，看到球員終於踏出突破的步伐，他心裡非常感動，問他戴茗葦的改變和金牌比較起來，哪一個更讓他感動，他笑說：「一樣感動，就是因為他願意改變，才能換來這面金牌。」

在拿下U18男單金牌後，戴茗葦笑說，現在他最想做的事，就是回家好好睡個一整天，「比賽連打這麼多天，現在真的是有點累了」。（編輯：張雅淨）1080929