12強棒球賽日本隊28人名單公布 志在奪金

日本棒球代表隊「日本武士隊」監督稻葉篤紀1日公布將出戰11月初登場的12強棒球賽28名選手名單。他表示，除了12強賽外，也要在明年東京奧運奪金。（公關公司株式會社H.M.E提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年10月1日

（中央社記者楊明珠東京1日專電）世界12強棒球賽11月初登場，日本國家棒球代表隊「日本武士隊」監督稻葉篤紀今天公布出戰的28名選手名單。他說，除了12強賽外，也要在明年東京奧運奪金。

稻葉今天在東京一家飯店召開記者會，公布將出賽第2屆世界12強棒球賽（WBSC Premier 12）日本隊28名選手名單。世界12強棒球賽，日本武士隊與中華隊、委內瑞拉隊、波多黎各隊分在B組。

日本武士隊將於11月5日在台中洲際棒球場對上委內瑞拉、6日對上波多黎各、7日對上中華隊。

日本武士隊將先在宮崎市及沖繩（琉球）那霸市集訓，並於10月31日及11月1日與加拿大隊在沖繩的那霸市營奧武山棒球場進行強化賽。

稻葉公布的28名選手名單當中，投手有13人、捕手3人、內野手7人、外野手5人。其中，秋山翔吾、源田壯亮及外崎修汰3人去年曾入選「2018年美國職棒大聯盟美日明星賽」的日本隊成員。

此外，巨人隊的坂本勇人、養樂多隊的山田哲人也入列，備受注目。投手陣容當中的中川皓太、外野手當中的周東佑京是首度被選入日本武士隊。

到海外視察過他國代表隊的稻葉今天在記者會上說，為了能在國際性的棒球賽奪勝，有必要選出速度強、實力強的選手，再加上考量專業性及資深程度，這次選出了最棒的選手陣容。

稻葉說，除了這次世界12強棒球賽外，也志在2020年東京奧運奪得金牌。

日本武士隊的強化本部長山中正竹說，因為世界12強棒球賽是明年東京奧運的前哨戰，所以期盼稻葉能選出能贏的選手。目前看來這是最佳陣容，期盼明年東京奧運奪金。

世界12強棒球賽分A、B、C共3組，各組取前2名晉級複賽，11月11日在日本進行超級循環賽，戰績前2名晉級冠軍賽，戰績3、4名晉級季軍賽。

初賽除了B組在台中洲際球場開賽外，A組（美國、荷蘭、墨西哥、多明尼加）在墨西哥比賽。C組（古巴、加拿大、南韓、澳洲）在南韓比賽。

從11月11日開幕的超級循環賽開始，移師東京巨蛋與千葉ZOZO海洋球場比賽，11月17日在東京巨蛋舉行冠軍賽和季軍賽。

日本武士隊28人名單：投手：岸孝之（樂天隊）、山岡泰輔（歐力士隊）、松井裕樹（樂天隊）、山口俊（巨人隊）、山崎康晃（DeNA隊）、今永昇太（DeNA隊）、大野雄大（中日隊）、高橋禮（軟銀隊）、千賀滉大（軟銀隊）、山本由伸（歐力士隊）、森原康平（樂天隊）、中川皓太（巨人隊）、田口麗斗（巨人隊）。

捕手：小林誠司（巨人隊）、會澤翼（廣島隊）、甲斐拓也（軟銀隊）。

內野手：山田哲人（養樂多隊）、源田壯亮（西武隊）、淺村榮斗（樂天隊）、菊池涼介（廣島隊）、外崎修汰（西武隊）、坂本勇人（巨人隊）、松田宣浩（軟銀隊）。

外野手：近藤健介（日本火腿隊）、周東佑京（軟銀隊）、吉田正尚（歐力士隊）、鈴木誠也（廣島隊）、秋山翔吾（西武隊）。（編輯：郭中翰）1081001

日本國家棒球代表隊「日本武士隊」監督稻葉篤紀1日公布將出戰11月初登場的世界12強棒球賽28名選手名單，西武隊的秋山翔吾（圖）入列。（公關公司株式會社H.M.E提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年10月1日

日本國家棒球代表隊「日本武士隊」監督稻葉篤紀1日在東京開記者會表示，為了能在國際性的棒球賽奪勝，為在12強棒球賽中奪勝，這次選出了最棒的選手。（公關公司株式會社H.M.E提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年10月1日

日本國家棒球代表隊「日本武士隊」監督稻葉篤紀1日公布將出戰11月初登場的12強棒球賽28名選手名單，巨人隊的坂本勇人（圖）入列，備受關注。（公關公司株式會社H.M.E提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年10月1日