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中國網球公開賽 謝淑薇女雙爆冷出局

最新更新：2019/10/02 14:22

（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣網球女將謝淑薇今天與捷克搭檔史翠可娃在中國網球公開賽女雙次輪，以兩個4比6爆冷不敵拉脫維亞的奧斯塔朋科、烏克蘭的恩絲杜絲卡，連續2站首戰提前遭到淘汰。

謝淑薇這次在北京舉行的中國網球公開賽，單、雙打同時出擊，但女單首輪不敵大會第9種子的瑞士好手班西琪（Belinda Bencic），首輪止步，僅剩女雙賽事還有機會。

謝淑薇前一站武漢女網賽與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），首輪免戰輪空，但在女雙次輪16強賽爆冷出局，兩人在中國網球公開賽再度合體，名列大會頭號種子，首輪同樣輪空，今天次輪出戰拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）、烏克蘭的恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）所組成的歐洲聯軍。

謝淑薇與史翠可娃開賽就遭遇發球局接連遭破的危機，儘管「台捷組合」第4局回破，但後續未能再下一城，以4比6讓出首盤。

兩組人馬次盤一路僵持至3比3平手後，「台捷組合」在關鍵第7局被逼出3個破發點，僅化解前2個，未能保住發球局，陷入3比4落後，後續也無力反撲，以4比6吞敗，16強止步。（編輯：方沛清）1081002

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