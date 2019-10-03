富邦勇士轉戰ABL 總統：讓世界看到台灣籃球實力

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天接見SBL超級籃球聯賽冠軍富邦勇士籃球隊時表示，新的球季，富邦勇士將轉戰ABL東南亞職業籃球聯賽，這是一個跨國的聯盟，預祝旗開得勝，成為亞洲指標性的職業球隊，讓世界看到台灣籃球實力。

總統蔡英文上午接見「SBL超級籃球聯賽冠軍隊富邦勇士籃球隊」成員，總統致詞表示，擔任總統以來，總統府建立一個慣例，也就是說在很多體育競賽中表現傑出、為國爭光，都會邀請到總統府；不過，今天看起來有點不一樣，訪賓第一次有桌子、有椅子可以坐下來，而且還有點心可以吃的團隊。

總統說，職業運動是體育活動最極致的部分，連續兩年都在總統府接見棒球冠軍隊伍，很高興今天接見不是棒球隊是籃球隊，籃球選手最大的特色就是身材應該很高，「可是你們今天都坐下來，我也看不到」。

總統表示，身材高大又身體靈活確實很不簡單，富邦勇士隊在SBL超級籃球聯賽上個球季是冠軍隊，除恭喜大家拿下隊史上第一座總冠軍，她表示，這是富邦勇士第一個冠軍，已經是總教練許總（許晉哲）第五個SBL冠軍，許總過去也曾帶領再興高中籃球隊拿下4次HBL的冠軍，確實是名符其實的「冠軍教練」。

富邦勇士的陣中也是好手如雲，總統一一唱名隊長蔡文誠，上個球季獲選為SBL年度第一隊，綽號就叫做「本土洋將」意思應該說蔡文誠跟外國選手一樣厲害。

總統說，有一位控球後衛叫做林書緯，前NBA華裔球星林書豪的弟弟，很高興這幾年在台灣有很好的成績。

總統表示，還有一位選手今天無法到，過去十年是國家隊的靈魂人物，在球迷心中，他是台灣籃球的代表人物也就是外號「野獸」的林志傑，在富邦勇士隊邀請下，林志傑今年已經回到台灣，台灣球迷有更多的機會欣賞他的球技。

總統表示，一支隊伍隊形的完整與堅強戰力，背後一定少不了優秀的經理人，看到年輕的領隊蔡承儒，為台灣棒球與籃球引進新觀念，相對不簡單，順便也要謝謝富邦董事長蔡明忠對台灣體育的支持。

總統說，新的球季，富邦勇士將轉戰ABL東南亞職業籃球聯賽，這是一個跨國的聯盟，「我們的勇士將遭遇更多的挑戰」。

總統預祝大家旗開得勝，成為亞洲指標性的職業球隊，也讓世界看到台灣籃球的實力，並期待富邦勇士繼續展現熱情與勇氣，寫下台灣籃球的里程碑。「我們會在總統府為你們加油，等你們的好消息」。（編輯：蘇志宗）1081003