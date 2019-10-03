Nike旗下知名田徑教練涉禁藥醜聞 禁賽4年

（中央社紐約3日綜合外電報導）美國運動大廠耐吉（Nike）旗下知名田徑教練沙拉薩近日因違反禁藥規定遭禁賽4年，裁決中甚至提及耐吉執行長派克，恐讓耐吉捲入這起禁藥醜聞。

美國反禁藥組織（USADA）在其報告中援引睪固酮實驗、脂肪燃燒氨基酸注射、以及作假醫學文件指出，沙拉薩（Alberto Salazar）試圖在多名運動員身上使用禁藥。

沙拉薩曾3度贏得紐約馬拉松冠軍，現效力Nike於2011年成立的「奧勒岡計畫」（NOP），旨在培訓5000及10000公尺長跑選手。

USADA裁決文件顯示，沙拉薩曾於2011年致電郵給派克（Mark Parker），說明他給予一名NOP教練測試一公升的氨基酸和右旋糖（葡萄糖）混合物注射，其劑量顯然超出世界反禁藥組織（WADA）規範。

派克在一封法新社取得的電郵中寫道，「我沒有理由相信，這個測試逾越任何規範」、「我感到震驚與驚愕，竟然可能發生這種事」、「Nike從未參與任何嘗試，系統性地給予任何跑者禁藥；這個主意令我作噁。」

2012年，Nike贊助的前美國自由車車神阿姆斯壯（Lance Armstrong）及其團隊爆出禁藥醜聞當下，Nike也曾繼續給予官方支持，數日後才結束與他的合作關係。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1081003