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林祐樂高興入選12強 投入集訓先了解投手

最新更新：2019/10/03 20:21

（中央社記者楊啟芳新北3日電）中職統一獅捕手林祐樂入選世界12強賽28人名單，進職棒後首度成為國手。他表示，非常高興能入選，知道自己是因為守備而入選，會努力做好，從8日集訓開始了解投手及對手。

中華職棒1日公布世界12強賽中華隊28人名單，統一獅有捕手林祐樂及外野手蘇智傑入選。林祐樂進職棒前曾打過2014年U21世界盃棒球賽及2015年光州世大運，不過業餘時期他是捕手兼游擊手。

林祐樂直到2015年季中進職棒才專職捕手，雖然曾因傷想放棄回內野，不過近2年順利成為獅隊主戰捕手。去年中職聯隊在日本福岡與日本武士隊打交流賽，也是主力捕手。

12強賽中華隊捕手除了林祐樂外，還有Lamigo桃猿林泓育及中信兄弟高宇杰，林祐樂表示，「能入選很高興，謝謝教練團肯定。」

林祐樂本季目前出賽87場，為職棒生涯最多，打擊率2成58，敲出4發全壘打，阻殺率高達5成29。他表示，雖然已經出賽一整年，不過有防護員幫忙調整，體力上不會有問題。

由於獅隊沒有進總冠軍賽，今天與富邦悍將的比賽後，本季就已結束。林祐樂表示，休息幾天之後，8日就會向中華隊報到開始集訓，「因為國際賽是短期盃賽，首先要了解自己投手狀況，再去了解對手。」

林祐樂指出，知道自己是因為守備入選12強國手，也會努力做好守備部分，談到打12強的目標，他說：「打進複賽、打進明年奧運。」（編輯：吳協昌）1081003

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