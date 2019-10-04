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紅雀一分險勝勇士 國聯分區系列賽首勝[影]

最新更新：2019/10/04 11:00
聖路易紅雀3日客場以7比6險勝亞特蘭大勇士，拿下季後賽國家聯盟分區系列賽首戰。紅雀的高史密特（打者）8局上轟出陽春全壘打。（圖取自facebook.com/Cardinals）
聖路易紅雀3日客場以7比6險勝亞特蘭大勇士，拿下季後賽國家聯盟分區系列賽首戰。紅雀的高史密特（打者）8局上轟出陽春全壘打。（圖取自facebook.com/Cardinals）

（中央社亞特蘭大3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天客場以7比6險勝亞特蘭大勇士，拿下季後賽國家聯盟分區系列賽首戰。

紅雀派出米柯拉斯（Miles Mikolas）先發對上勇士的凱柯（Dallas Keuchel）。

勇士1局下先馳得點，紅雀5局上追平1比1。6局下紅雀游擊手迪隆（Paul DeJong）發生失誤，勇士進帳2分，取得3比1領先。

紅雀的高史密特（Paul Goldschmidt）8局上轟出左外野方向陽春全壘打，追到2比3。卡本特（Matt Carpenter）揮出一壘安打送回1分，助紅雀追成3比3平手。

影片來源：MLB YouTube頻道

紅雀9局上歐蘇納（Marcell Ozuna）和王寇頓（Kolten Wong）接連二壘安打，一口氣灌進4分，紅雀取得7比3領先。勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）9局下敲出兩分砲，弗利曼（Freddie Freeman）補上陽春砲，追到只落後1分，可惜仍無力回天。

米柯拉斯主投5局失1分是自責分，被敲3安；8局下登板的紅雀終結者馬蒂內茲（Carlos Martinez）主投1.1局雖挨了兩轟，仍幸運拿下勝投。

5戰3勝制的國聯分區系列賽第2戰將於明天進行，紅雀預計派出弗萊賀提（Jack Flaherty）先發，將對上勇士先發投手佛提尼威奇（Mike Foltynewicz）。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1081004

影片來源：Stadium YouTube頻道
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