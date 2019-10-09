林加祐重拾球棒全運會敲2轟 球員生涯畫句點

（中央社記者楊啟芳桃園9日電）2019全國運動會棒球項目，台北市隊今天在桃園棒球場奪冠，本來已轉任教練的林加祐，本屆敲出2發全壘打，他表示，主要是因為有維持重訓習慣，不過球員生涯應該就此畫下句點。

林加祐在去年雅加達亞運對韓國隊時，從對方王牌投手梁玹種手中轟出2分全壘打，打開知名度，不過亞運過後卸下球衣，主要在合庫擔任教練職，僅在爆米花聯盟4強戰有上場。

林加祐在今年全運會棒球項目，重新擔任選手，首戰就敲出全壘打，昨天也敲出1轟，球感仍在，並拿到生涯第2座全運會冠軍。林加祐表示：「運氣很好，目前以教練工作為主，但因為喜歡做重量，還是有維持做重量的習慣，在銜接上面會比較快，全運會前一週也有跟球隊一起練。」

林加祐認為，卸下球員身分再回來打，心態也跟之前不同，「感覺比較沒有壓力，打起來沒有像當選手那種角度的感覺，打不好沒有關係，沒有像以前那樣得失心很重」。對於未來會不會繼續「客串」選手，他笑說：「應該就這樣結束了。」

林加祐去年出征亞運，今年12強賽合庫隊吳昇峰入選中華隊，林加祐表示：「一直以來大家對中華隊期待都很高，選手壓力當然也很大，去年亞運也有那種感覺壓在自己身上，而且不像亞運有幾場比賽可以調整，12強每一場張力都很高，比賽期間的心理壓力，真的是很難去想像。」（編輯：張雅淨）1081009