太空人柯利亞延長賽再見轟 美聯冠軍賽扳平洋基[影]

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人與紐約洋基13日美聯冠軍賽第2戰一路殺進延長賽，太空人靠柯利亞11局下半的再見全壘打，以3比2險勝。（圖取自twitter.com/astros）

（中央社休士頓13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人與紐約洋基今天美聯冠軍賽第2戰一路殺進延長賽，太空人靠柯利亞11局下半的再見全壘打，以3比2險勝，在系列賽扳回一城，目前雙方1比1打平。

7戰4勝制的美國聯盟冠軍賽，休士頓太空人首戰打擊熄火，以0比7敗給作客的紐約洋基，今天兩隊持續在太空人主場對壘，兩隊糾纏到延長賽。

11局下半，太空人的柯利亞（Carlos Correa）逮中洋基後援投手哈普（J.A. Happ）94英里的四縫線速球，一棒將球轟出右外野全壘打牆，太空人靠這支再見全壘打，以3比2艱苦擊敗洋基。

太空人今天由2011年美聯賽揚獎得主，今年例行賽美聯勝投王魏蘭德（Justin Verlander）先發，迎戰洋基的派克斯頓（James Paxton），2局下半太空人首名打者布里格曼（Alex Bregman）安打上壘，阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）獲保送，柯利亞1出局後的二壘安打讓太空人先馳得點。

4上洋基首名打者勒梅休（DJ LeMahieu）獲保送，下一棒的賈吉（Aaron Judge）將魏蘭德的一記滑球轟出中外野全壘打牆，讓洋基2比1將比分超前。

太空人的斯普林格（George Springer）在5下1出局後，靠陽春全壘打還以顏色，讓兩隊以2比2戰成平手。

兩隊之後都沒有再添分數，雙方打完前9局，以2比2戰成平手，讓比賽進入延長，並一路打到11局。

美聯冠軍賽第3戰到第5戰，當地時間15日起，將移師洋基主場進行，洋基回到主場出賽，將先推出塞維里諾（Luis Severino）先發，迎戰太空人今年拿下例行賽美聯防禦率、三振雙冠王的柯爾（Gerrit Cole）。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081014