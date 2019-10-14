亞錦賽中國睽違14年勝韓國 楊晉敲人生首轟

2019第29屆亞洲棒球錦標賽14日在台中洲際棒球場開打，中午首戰中國隊第3棒楊晉（中）繳猛打賞，包辦3分打點，終場以4比3擊退韓國奪勝。中央社記者楊啟芳攝 108年10月14日

（中央社記者楊啟芳台中14日電）2019年亞洲棒球錦標賽今天在洲際棒球場開打，首戰由中國隊交手韓國隊，中國第3棒楊晉繳出猛打賞，包含人生第一支全壘打，包辦3分打點，中國以4比3奪勝，睽違14年再勝韓國。

中國隊上一屆2017年亞錦賽並沒有來台參賽，此次陣容偏年輕，最小的球員僅19歲，平均年齡約21歲，前2年曾到美國獨立聯盟比了100場賽事。

此戰中國隊第3棒楊晉表現搶眼，敲出3支安打，包辦3分打點。第5局中國隊展開攻勢，第9棒嵩蘊琦敲三壘安打後，羅錦駿選到保送，楊晉再敲出二壘安打，帶有2分打點。第7局楊晉更是轟出一發右外野全壘打。

韓國隊則是前半段遭壓制，直到8局下才突破封鎖，靠著1支安打及保送、觸身球形成滿壘，接著第6棒李主讚擊出滾地球帶有1分打點，打過U18世界盃的姜顯宇敲出追平2分打點安打，形成3比3平手。

雙方纏鬥到延長賽，採用突破僵局制，10局上韓國隊沒能攻下分數，10局下中國隊靠著再見失誤，以4比3擊退韓國隊，是中國隊在亞錦賽睽違14年再贏韓國隊。

2019第29屆亞洲棒球錦標賽14日在台中洲際棒球場登場，首戰由中國（圖）對上南韓，雙方一路交戰到延長賽，10局下，中國隊靠著再見失誤，成功以4比3擊敗韓國。中央社記者張新偉攝 108年10月14日

中國隊總教練任秋革表示，「沒有預期到能贏球，運氣比較好一點，我們也是在拚著打、打著看。親身經歷了贏韓國的比賽，我們也很高興，雖說贏了一場球，但不能說水平能夠比上其他強隊，只能說繼續努力。」

任秋革指出，這次中國隊陣容比較年輕，比起輸贏，這次參賽是為了長遠的發展，讓選手能夠得到鍛鍊，對他們很有幫助。

談到今天表現突出的楊晉，任秋革說：「算是我們比較好的游擊手，之前在獨立聯盟，打擊、防守也比較穩定，獨立聯盟給他們鍛鍊的效果有所體現。」

楊晉敲出人生第一支全壘打，他說：「很高興，因為之前在美國有對過韓國隊，對投手球路滿熟悉的，在獨立聯盟各方面都有成長，打擊進步最多，之後希望能腳踏實地自己打好。」（編輯：張雅淨）1081014