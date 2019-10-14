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亞錦賽15日台日大戰 推旅美投手鄧愷威先發

最新更新：2019/10/14 19:24

（中央社記者楊啟芳台中14日電）亞洲棒球錦標賽中華隊明天對上日本隊，預計推出旅美投手鄧愷威先發主投，由於有60球限制，「抗韓英雄」吳昇峰會在後面準備長中繼，鄧愷威表示，不會感到緊張。

原定中華隊今天首戰交手日本隊，不過日本隊因受颱風影響，無法準時抵達台灣，今天改對戰香港隊，台日大戰延至明天在斗六棒球場，中華隊預計派出舊金山巨人隊旅美選手鄧愷威先發主投，吳昇峰會在後面準備長中繼。

鄧愷威今天賽前表示，為了明天先發出賽，有進牛棚找感覺。對於賽程突然更動，他說：「沒有太大影響，球隊有對日本做情蒐，今天晚上會去找黃欽智教練一起看情蒐影片。」

日本隊這次派出業餘菁英出賽，陣中有不少來台打過亞洲冬季棒球聯盟的選手，包括北村祥治、佐藤旭、堀誠等人，實力堅強。不過，鄧愷威表示，並不會感到壓力，「在美國時教練也會把關鍵比賽給我丟，所以緊張倒是還好。」

由於母球團對鄧愷威有每場最多60球限制，他指出，策略是不要求三振，丟進去好球帶，讓對手打不好。鄧愷威也說，之前沒有對過日本隊，「印象是他們2好球後會變保守，破壞球後再等失投球，也會注意他們偷點。」

鄧愷威也有投1天至少休息4天的限制，他表示，目前還不知道後面幾場比賽的安排，不過希望可以投2場。（編輯：管中維）1081014

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